愛心爆棚！彰化115年關懷寒士送暖活動溫馨登場

愛心大爆棚！彰化縣「115年關懷寒士送暖」愛心活動、溫馨登場。（圖：李河錫攝）

為協助街友與弱勢族群度寒冬、過新年！由彰化日行一善慈善會、國濟同濟會共同主辦，彰化縣新住民發展協會承辦的「115年關懷街友寒士送暖愛心活動」，在彰化市老人文康活動中心溫馨登場，共關懷150多位街友及弱勢族群，讓他們感受社會溫暖與關懷。

彰化日行一善慈善會，會同國濟同濟會、彰化縣新住民發展協會等多個慈善團體，響應彰化縣社會處所發起的「2026寒冬送暖、馬上友愛」關懷行動，希望能協助眾多街友與弱勢族群溫飽度寒冬、過好年，已連續3年舉辦「關懷街友寒士送暖」愛心系列活動，活動越辦越盛大；今年度負責主辦的「日行一善慈善會」會長洪証雄表示，這次活動要感謝許多愛心單位和友會熱烈響應，有錢出錢，有力出力，現場除了提供愛心午餐，彰化國際同濟會賴政光會長還派出義診團隊，確保街友們獲得照護服務、保健康！

愛心大集結！彰化縣「115年關懷寒士送暖」愛心活動，在20多個慈善與熱心團體支持下，溫馨登場。（圖：李河錫攝）

國際同濟會前會長李政雄、李鑫堂以及新住民協會理事長李明暉等善心人士則強調，這次活動不僅在物資上的捐贈、享用年夜飯的溫馨，更重要的是讓街友們能感受到社會的溫暖和關懷，透過愛心行動拋磚引玉，籲請有更多善心人世，一起來關心與支持街友與弱勢組群，讓愛與關懷能無限延伸，為街友們打造一個溫馨過好年的景象；整體場面是熱烈又溫馨。

「整體活動要感謝參預的善心單位涵蓋有：賴政光耳鼻喉科診所、聯旺（勤進）國際仲介人力有限公司、阡興事務機器有限公司、彰化縣新住民發展協會、彰化縣觀音蓮心慈善會、彰化縣般若慈善會、李玉隆親友團、彰化縣大眾推廣協會、聖發珠寶銀樓有限公司、賀山興業有限公司、全國麗園大飯店、瑞發禮品公司、彰化會社服主委黃進揮、群鷹國際同濟會、佳恩國濟同濟會、溪湖國際同濟會 彰化縣磺仁慈善事業、彰化縣富麗慈善會、彰化縣福星歌友協會、彰化市民代表會、李小龍功夫魔術川劇變臉。」（李河錫報導）