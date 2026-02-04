愛心物資白米竟然過期8年！民眾傻眼：能吃嗎

桃園市桃園區公所舉辦寒冬送暖愛心關懷活動，透過媒合慈善團體與企業，發放白米、調味料、衛生紙等民生物資，共計783人領取，幫助1583戶弱勢家庭度過寒冬。

然而活動結束後，有中低收入戶向民進黨市議員黃瓊慧投訴，指出所領取的物資中，有一包白米的包裝標示稻米期別為2016年2期，製造日期2017年2月8日，有效期限2018年2月7日，已過期將近8年。該民眾表示，雖然是捐贈物資，但也不應該拿過期食品送給弱勢家庭，希望能詳細調查是印刷錯誤還是真的過期。

黃瓊慧表示，寒冬送暖立意良善，但公部門應做好最基本的食安保障工作。她指出，包裝上還有稻米的生產期別，區公所說印錯的說法太過牽強，根本是搪塞。此外，還有民眾發現部分白米包裝標示保存期限為6個月，但製造日期與有效期限卻相差一年，疑點重重。

國民黨議員詹江村也加入批評行列，質疑區長憑什麼幫廠商背書，指過去曾有廠商為減少損失與避稅，以做善事為名捐贈過期食品，再以捐贈為由抵稅。他要求區長公布查證過程，強調這是食品安全問題，不能隨便處理。

桃園區公所主任秘書周政毅回應，確實有收到受贈戶反映白米過期問題，經向提供方查核為標示錯誤。區公所已主動發簡訊通知當日所有領取物資的民眾，提醒檢視日期，如有領取到效期標示錯誤的白米，可攜帶標示錯誤產品至公所辦理更換。

區公所進一步說明，受贈時有先進行抽查，抽查的白米都是合格未過期，但因物資眾多、批號不一，才未發現有疑慮的物資。未來將持續強化物資收受與查核機制，請同仁確認檢查時效，確保活動品質與民眾權益，避免類似情況再發生。

此事件引發社會關注，各界呼籲公部門應嚴格把關捐贈物資的品質與安全性，特別是提供給弱勢族群的食品，更需謹慎處理，確保每份愛心都能讓市民安心。接下來還有數次寒冬送暖活動，市府與區公所承諾將加強把關，避免再次發生類似食安問題。

