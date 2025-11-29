愛心物資、善款湧入 「捐助基金」獲11億港幣

香港宏福苑大火事件引發全球關注，各界愛心物資與善款持續湧入，目前捐助基金已收到11億港幣（約新台幣44億元），將用於協助災民重建家園。在災後救援工作持續進行的同時，許多民眾前往宏福苑附近公園獻花悼念罹難者。目前已有481位災民被安置在旅館或青年旅舍，601位入住過渡屋，港府也提供每戶應急金及殯葬補助。然而，隨著搜救工作持續，死亡人數可能進一步上升，目前仍有150人失聯。

宏福苑前的公園近日擠滿前來悼念的人潮，許多民眾帶著鮮花前來，在地板上擺放，向火災死者表達哀悼之意。與此同時，連日來各界捐贈的愛心物資都存放在廣福邨平台上。隨著火災救援工作完成，警方已要求清理平台，避免物資浪費。

政務司副司長卓永興表示，非常感謝熱心市民的捐贈，但目前收到的物資數量非常大且已經十分充足。在災民安置方面，民政及青年事務局局長麥美娟說明，目前已有481位災民被安排到旅館或青年旅舍，601位入住過渡屋，希望他們能有更好的空間好好休息。

這次災害的捐助基金已收到11億港幣，相當於新台幣44億元，將用於協助災民重建家園。麥美娟進一步解釋，政府採取「一戶一社工」的方式，目前已接觸1300戶超過3200人。針對應急的一萬港幣補助，截至前一晚已有1290戶登記，下午已有923戶獲得派發。她強調，只要是宏福苑的住戶，包括租戶在內都可以申請這筆應急金。

除此之外，港府也將承擔殯葬費用，提供每個家庭五萬元的殯葬開支補助。然而，預期隨著搜救人員進入其他大樓，死亡人數可能會進一步上升。原先統計有超過200人失聯，經過統計後確認144人平安，但仍有150人下落不明。

警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻說明搜救困難，很多單位都被嚴重燒毀，部分區域積水深達小腿，加上不少物品倒塌，使搜索空間非常狹窄，大大增加了搜索難度。

面對這場重大災難，港府正全力動員，推出各項援助措施，這些措施都將成為災民重返日常生活的重要一步。

