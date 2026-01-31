愛心發票換高麗菜挺農友 林金結揪市民送暖做公益

24826013103

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為支持在地農民並兼顧社會公益，林金結發起「挺農民、做公益」活動，準備新鮮高麗菜與市民分享。林金結表示，希望透過一顆高麗菜傳遞一份溫暖情，邀請土城區的好朋友共同參與，讓愛心能在鄰里間持續擴散。

林金結指出，這場活動採取發票樂捐換好菜的方式，民眾只要帶著115年1至2月份的發票前往現場進行自由樂捐，即可領取一顆清脆甜美的高麗菜。活動預計於2月2日週一下午13:30準時開始，地點設在土城區中央路一段186號，現場收集到的所有發票都將全數捐贈給公益團體。

現場工作人員提醒，由於高麗菜數量有限，活動採取送完為止的方式，每人限換領一顆。此外，在民間企業熱情協辦下，為響應環保與愛護地球的理念，呼籲前來參加活動的民眾請務必自備購物袋，透過實際行動支持農民穩定生計，也讓市民能感受基層服務的熱忱。

林金結強調，基層服務不分大小，從關心農產價格到支援公益團體，都是地方服務的重要職責。未來將持續透過不同形式的媒合，連結各界資源，確保每一份愛心都能落實到需要幫助的弱勢族群手中，共同打造更溫暖的居住環境。

照片來源：新北市議員林金結臉書翻攝

