愛心直送到家戶 雲警攜手各界關懷弱勢迎新春

▲縣長張麗善DIY紅包袋，祝福大家歡喜迎春。(記者劉春生攝)

【記者 劉峻文／雲林 報導】雲林縣警察局4日舉辦「關懷弱勢迎春送暖」公益活動，匯集社會各界捐贈愛心物資，送暖縣內弱勢家庭與獨居長者。縣長張麗善感謝捐贈物資企業與團體，讓愛心形成善的循環，社會更祥和溫暖，也謝謝警察同仁協助將愛心直送受贈家戶，守護弱勢的鄉親。

縣長張麗善表示，警察不僅肩負治安與維安重責，也是人民的褓姆。面對犯罪，警方依法嚴正執法；面對需要協助的民眾，則主動關懷、溫暖守護。雲林是農業大縣，警方同時也執行護農專案，守護農民與農產品安全。

她指出，「關懷弱勢迎春送暖」活動，已連續25年持續辦理，感謝眾多善心企業、團體及人士長期支持，讓愛心物資能透過警察同仁，一戶一戶送到最需要的鄉親手中，真正將關懷深入民間。

議員賴淑娞指出，她與博愛溫馨關懷協會每年固定捐贈210份物資，感謝警察同仁協助發送至各鄉鎮弱勢家庭。警察平日維護治安、守護民眾安全，仍不忘關懷弱勢與邊緣戶，這份為民付出的精神令人敬佩，也是社會中一股重要而溫暖的力量。

今年響應此活動捐贈物資企業團體，包括縣議員賴淑娞、元進莊企業股份有限公司、瑞春醬油有限公司、大北勢天聖宮慈善會、新豐國際開發有限公司、台塑企業、斗六佳興補習班、味王公司、豪祥億農產行、昶典工業、松昱順心社會福利基金會及欣沺檸檬武場等。

縣警察局長黃富村表示，縣警察局募集的愛心物資將透過各分局、派出所同仁，逐戶送到受贈者手上，感受來自社會各界的溫暖。未來雲林縣警察局將持續秉持「為民服務」精神，結合社會各界力量，不僅守護治安，也持續關懷弱勢、傳遞溫暖，攜手打造更安全、更幸福的雲林。

黃富村也感謝張縣長、縣府團隊及各界長期支持警政工作，在硬體方面完成廳舍整建、汰換偵防車輛並添購刑事防護裝備；在軟體方面，與縣府攜手成立「打詐雲林隊」，積極推動防詐宣導，今年1月詐騙財損較去年同期減少9,467萬元。此外，警方持續執行「斬車專案」，加強取締深夜噪音車輛，維護社區安寧。