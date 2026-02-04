愛心直送到家戶 雲警攜手各界關懷弱勢

雲林縣警察局今天(4日)舉辦「關懷弱勢迎春送暖」公益活動，匯集社會各界捐贈愛心物資，送暖縣內弱勢家庭與獨居長者／翻攝照片





雲林縣警察局今天(4日)舉辦「關懷弱勢迎春送暖」公益活動，匯集社會各界捐贈愛心物資，送暖縣內弱勢家庭與獨居長者。縣長張麗善感謝捐贈物資企業與團體，讓愛心形成善的循環，社會更祥和溫暖，也謝謝警察同仁協助將愛心直送受贈家戶，守護弱勢的鄉親。

張麗善表示，警察不僅肩負治安與維安重責，也是人民的褓姆。面對犯罪，警方依法嚴正執法；面對需要協助的民眾，則主動關懷、溫暖守護。雲林是農業大縣，警方同時也執行護農專案，守護農民與農產品安全。

張麗善指出，「關懷弱勢迎春送暖」活動，已連續25年持續辦理，感謝眾多善心企業、團體及人士長期支持，讓愛心物資能透過警察同仁，一戶一戶送到最需要的鄉親手中，真正將關懷深入民間。

議員賴淑娞指出，她與博愛溫馨關懷協會每年固定捐贈210份物資，感謝警察同仁協助發送至各鄉鎮弱勢家庭。警察平日維護治安、守護民眾安全，仍不忘關懷弱勢與邊緣戶，這份為民付出的精神令人敬佩，也是社會中一股重要而溫暖的力量。

今年響應此活動捐贈物資企業團體，包括縣議員賴淑娞、元進莊企業股份有限公司、瑞春醬油有限公司、大北勢天聖宮慈善會、新豐國際開發有限公司、台塑企業、斗六佳興補習班、味王公司、豪祥億農產行、昶典工業、松昱順心社會福利基金會及欣沺檸檬武場等。

縣警察局長黃富村表示，縣警察局募集的愛心物資將透過各分局、派出所同仁，逐戶送到受贈者手上，感受來自社會各界的溫暖。未來雲林縣警察局將持續秉持「為民服務」精神，結合社會各界力量，不僅守護治安，也持續關懷弱勢、傳遞溫暖，攜手打造更安全、更幸福的雲林。

