愛心眼Kitty太犯規啦！PAZZO獨家聯名＋巨型公仔亮相必打卡朝聖…Roots魔法壞女巫聯名也來搶心
時尚圈最近彷彿被魔法棒輕點，從經典卡通到人氣電影角色，紛紛化身萌度爆表的時尚單品，直接下單收藏很可以。無論是少女心大爆棚，還是想替日常穿搭增添一點「可愛魔力」，這些聯名系列絕對會讓荷包忍不住顫抖。準備好一起進入這場萌翻天的時尚宇宙，看看有哪些必收單品正在勾引你的心！
HELLOKITTY × PAZZO聯名系列！全台唯一「愛心眼 HELLOKITTY」驚喜現身
這波HELLO KITTY聯名真的太危險！少女心被擊中、荷包也準備投降～PAZZO這次邀來全球最療癒的超人氣角色 HELLOKITTY 攜手推出「愛心眼 HELLO KITTY」聯名系列，限定角色還是全台唯一版本—眼睛裡閃著愛心的Kitty，象徵女孩看到喜歡的東西瞬間心動的模樣，可愛度完全爆表！
聯名系列以復古調性結合柔美細節，重新演繹現代經典風格。從貼近生活的柔軟材質到自在日常穿搭，推出多款限定單品—印花TEE、針織上衣、居家套裝、托特包與吊飾收納包等，將童年的療癒回憶融入細節設計之中，每件單品都注入少女心巧思，兼具實穿性與收藏價值。
更驚喜的是，PAZZO信義店化身「HELLOKITTY 小宇宙」，把全台唯一愛心眼 Kitty 打造為沉浸式體驗：粉嫩復古的街頭風、販賣機、凸面鏡拍照點、電線桿海報……每個角落都充滿少女心，是近期最強打卡點！
現場還展示了近100公分高的HELLO KITTYFRP巨型公仔，穿著聯名帽TEE，立體呈現萌度滿分的全新造型，絕對是粉絲必拍、不可錯過的夢幻亮點。
[限定裝置資訊]
日期 : 11/24(一)～1/31(日)
時間 : 11:00～22:00 (週日營業至 21:00 )
地點 : PAZZO 信義店｜台北市大安區信義路四段103號
Roots × Wicked《魔法壞女巫》限量聯名、又來搶心啦
隨著《魔法壞女巫：第二部》在台上映，Roots再度攜手這個最具魅力的魔法宇宙推出全新限量系列，把森林、魔法、友情通通轉化成可穿、可收藏的可愛單品，粉絲真的準備尖叫！系列提供中性款、女裝與童裝完整系列，滿足情侶裝與親子裝需求。
這次聯名以 立體刺繡、獨家印花、提花針織 等滿滿細節堆出精緻度，把 Wicked 世界觀融入衣服上每一筆紋理。從學院綠到瑞士藍、午夜深藍，色系滿滿魔法氛圍，又保留Roots 一貫的休閒時尚。當然少不了品牌最強招牌—超柔軟的有機棉與環保再生材質，穿起來舒適、親膚又環保。
