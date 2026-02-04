愛心米效期誤植 桃市府通報高雄衛生局查處裁罰

桃園市政府四日表示，有關桃園區公所辦理寒冬送暖活動所發放愛心白米效期疑慮，該批白米由善心民眾向位於高雄的業者聯繫購買，由業者寄送到桃園。針對部分包裝效期標示問題，業者已發布聲明表示為其內部作業疏失，誤植非本年度日期所致。

考量該情形涉及食品衛生安全，桃園區公所已依程序通報，並由本府衛生局移請販售地高雄市政府衛生局進行稽查確認，以確保食品安全與民眾權益。

高雄市政府衛生局四日上午派員查察，現場架上及倉庫未發現逾期米。業者表示公司販售的米約一周進貨一次，到貨後進行包裝及標示日期，該批米來源為花蓮縣所轄農會，並提供相關進貨單據備查，此次疏失為業者誤用標示有效日期二０一八之樣品袋所致，已發更正公告並寄送正確標示產品更換。高雄衛生局將依據《食品安全衛生管理法》第二十八條規定裁罰四萬元以上四百萬元以下罰鍰。

桃市府也強調，未來將要求相關單位持續強化物資收受與查核機制，確保活動品質與民眾權益，將每一份愛心都能讓市民安心。