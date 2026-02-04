



桃園市桃園區公所寒冬送暖活動中，轉贈民間所捐助的愛心物資予轄內弱勢族群，遭爆其中的白米過期將近8年，引發藍綠議員齊轟食安把關不力。桃園區公所解釋是業者在產品標示上出錯，並非真的過期，將協助回收並重新發放。桃園市政府4日表示，該批白米由善心民眾向位於高雄的業者聯繫購買，由業者寄送到桃園。針對部分包裝效期標示問題，業者已發布聲明表示為其內部作業疏失，誤植非本年度日期所致。

市府指出，考量該情形涉及食品衛生安全，桃園區公所已依程序通報，並由市府衛生局移請販售地高雄市政府衛生局進行稽查確認，以確保食品安全與民眾權益。



廣告 廣告

桃園市桃園區公所寒冬送暖活動轉贈的白米外包裝。

高雄市政府衛生局4日上午派員查察，現場架上及倉庫未發現逾期米。業者表示公司販售的米約一周進貨一次，到貨後進行包裝及標示日期，該批米來源為花蓮縣所轄農會，並提供相關進貨單據備查，此次疏失為業者誤用「標示有效日期2018之樣品袋」所致，已發更正公告並寄送正確標示產品更換。高雄衛生局將依據《食品安全衛生管理法》第28條規定裁罰4萬元以上400萬元以下罰鍰。

桃市府強調，未來將要求相關單位持續強化物資收受與查核機制，確保活動品質與民眾權益，將每一份愛心都能讓市民安心。

更多新聞推薦

● 愛心米效期誤植「過期8年」 桃市府通報高雄衛生局查處裁罰