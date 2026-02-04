愛心米過期7年！ 桃市府：效期誤植、已通報高雄衛生局查處裁罰

【記者張沛森／桃園報導】桃園區公所1月31日攜手民間辦理寒冬送暖活動，發放愛心物資給弱勢家庭，卻有民眾拿到包裝顯示有效期限為「2018.0207」已過期7年的愛心米。桃園市府新聞處今天（4日）表示，該批白米由善心民眾向位於高雄的業者聯繫購買，由業者寄送到桃園。針對部分包裝效期標示問題，業者已發布聲明表示為其內部作業疏失，誤植非本年度日期所致。

桃園市府聞處表示，考量該情形涉及食品衛生安全，桃園區公所已依程序通報，並由市府衛生局移請販售地高雄市政府衛生局進行稽查確認，以確保食品安全與民眾權益。

新聞處指出，高雄市政府衛生局今日上午派員查察，現場架上及倉庫未發現逾期米。業者表示公司販售的米約一周進貨一次，到貨後進行包裝及標示日期，該批米來源為花蓮縣所轄農會，並提供相關進貨單據備查，此次疏失為業者誤用標示有效日期2018之樣品袋所致，已發更正公告並寄送正確標示產品更換。高雄衛生局將依據《食品安全衛生管理法》第28條規定裁罰4萬元以上400萬元以下罰鍰。

桃園市府也強調，未來將要求相關單位持續強化物資收受與查核機制，確保活動品質與民眾權益，將每一份愛心都能讓市民安心。

桃園區發放的愛心米。翻攝桃園市議員黃瓊慧臉書

