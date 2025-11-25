愛心續航！信星基金會贊助華山大村到宅服務車

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】華山基金會彰化大村站今（25）日上午舉行「愛的翅膀續航」捐贈會，信星集團愛星基金會捐贈新台幣110萬元，支持更新到宅服務車並認助孤老「送愛到家」服務，讓在地長輩的關懷服務持續不中斷。

華山基金會彰化大村站十多年來再度獲得信星集團愛星基金支持，捐贈新車助力「送愛到家」，讓孤老服務不間斷。（記者陳雅芳攝）

今（25）日上午10時30分，捐贈會在信星集團戶外廣場舉行，現場氣氛溫馨。華山基金會大村站站長們與志工展示即將退役的服務車，向多年來服務三失（失依、失能、失智）長輩的辛勞致敬。

華山基金會站長長年開著到宅服務車深入社區及偏鄉，免費提供物資配送、到宅關懷、陪同就醫等服務。然而，經歷多年奔波後，服務車日漸老舊，部分功能已影響安全與效率。愛星基金會得知後，立刻伸出援手，再度支持在地孤老服務。

捐贈會吸引地方人士及民意代表到場，包括大村鄉鄉長賴志銘、立委謝依鳳等多人共同見證愛心接力，啟動儀式上，「愛的翅膀」燈光沿彰化縣地圖依序點亮26個鄉鎮，象徵關懷串連全縣；當光芒抵達大村鄉時，陳子芸執行長將象徵「到宅服務車」的圖示貼上地圖，象徵服務車再次啟航，將溫暖送進每一戶長輩家中。

賴志銘表示：「愛星基金會多年來持續支持在地服務，以實際行動落實企業社會責任，是企業界楷模。」陳子芸執行長指出，「愛的出發能走到今天，全靠大家的支持。希望透過這次捐贈，拋磚引玉，讓更多人一起守護家鄉長輩。」謝依鳳立委也肯定本次活動，表示：「長輩獨居、終老時最需要陪伴，希望大家一起協助，讓長者安心在地生活。」

華山基金會秉持「在地老化、在地服務」理念，在台澎金馬設有近402個愛心天使站，免費提供三失長輩到宅服務。為確保服務不中斷，基金會持續募集「到宅服務車」認助，每輛100萬元，或號召千位善士每人1,000元共同響應。

聯絡方式：愛老人專線（04）836-6755 黃小姐。劃撥帳號：19960885 戶名：華山基金會（備註：115春節-到宅車）。勸募字號：114 愛老人 衛部救字第1131364620號。勸募期間：114年1月1日至114年12月31日。