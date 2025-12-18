愛心計程車搭乘破83萬人次 花蓮縣府將持續擴大辦理 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為推動大健康政策，花蓮縣近年透過敬老愛心計程車服務，減輕長者與身心障礙者交通負擔，花蓮縣府今（18）日發布統計，政策擴大實施後使用人次大幅成長，114年統計至11月破83萬人次，較去年翻倍，顯示政策不僅深受民眾肯定，也成為長者重要的交通支持措施。花蓮縣府強調，未來將規劃持續擴大辦理，115年相關辦理細節將待議會審議預算通過後公布。

「感謝花蓮縣議會長期以來對此項政策的支持。」花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣自113年擴大施行以來，是全國補助最高的縣市，全力打造安居樂業友善的城市，同時活絡地方運輸產業，尤其花蓮縣境南北狹長。她盼藉由補助政策，協助長者、身障者突破交通藩籬，提升交通便利性，增進健康。

花蓮社會處說明，敬老愛心計程車自113年3月起，補助對象擴大至65歲以上長者，政策上路首年成效顯著，113年全年使用量達41萬人次。114年使用需求持續攀升，截至11月已突破83萬人次，預估全年預估將破90萬人次，較前一年翻倍成長，顯示政策有效減輕長者及身障族群外出交通負擔。

社會處補充，有關服務現況，114年持續擴大服務範圍與合作車行，目前合作車行（隊）已達10家，投入服務車輛數增至790輛。服務涵蓋花蓮北、中、南區。現行補助方案為每趟車資補助70%、每月最高1000點（1點等同1元），持敬老愛心卡刷卡支付，流程簡便，讓長者使用更安心。

「相關措施將待115年度預算審議確定後，進一步公告細節。」花蓮縣府表示，未來將規劃於115年將每月補助點數由1000點提高至1500點，並持續擴大服務範圍，除原有的10家計程車行(隊)外，新增3家車行(隊)投入服務，車輛數預計達8百輛，照顧更多鄉鎮長者與身障族群。

花蓮縣府強調，敬老愛心計程車不僅降低長者交通負擔，同時也是降低照顧者、青壯年家庭的照顧負擔，由縣府一起提升整體長照健康。不僅車資補助，未來將持續精進其他銀髮政策，包含社區型關懷據點、健康檢查與敬老津貼等措施，提供更完善的照護與支持。

照片來源：花蓮縣府

