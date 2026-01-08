愛心計程車115年補助維持1千點 花蓮縣府：新制待預算審議確定公告施行 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

針對花蓮有關敬老愛心計程車擴大服務新制一事，引發在地民眾討論，對此，花蓮縣政府今(8）日表示，因民眾詢問踴躍，統一說明新制辦理進度。縣府指出，有關花蓮縣政府敬老愛心計程車計畫，原規劃115年起擴大服務規模及增加至每月補助1500點，補助新制正在進行流程、設備及法規調整中，尚待115年度預算審議確定後進一步正式公告施行，目前仍維持每月上限補助額度1,000點(元)。

花蓮縣政府說明，計畫擬自今年起簽約對象增至13家計程車行(隊)、計800輛計程車提供服務，每月上限額度1,000點(元)，將調升每月上限額度至1,500點(元)；補助本縣65歲以上長者及身心障礙者搭乘簽約車行車輛，即可享有單趟車資70％補助。

花蓮縣府表示，花蓮受限於地形限制，敬老愛心計程車隊補助計畫政策攸關本縣65歲以上長者及身心障礙朋友之交通權益。113年開辦首年使用人次即達41萬人次、114年估計突破90萬人次，顯見契合民眾需要。

「亦須就財政負擔、實際使用情形及政策公平性進行整體評估。」花蓮縣府強調，一向秉持審慎原則規畫辦理，除持續蒐集各界建議以外，期能在兼顧民眾需求與制度永續的前提下研議最適切之方案，待相關法定程序完後，縣府將於第一時間透過官方網站、新聞稿及相關管道對外說明，確保資訊公開透明。

花蓮縣府說，再次感謝鄉親的理解與耐心，未來將持續關注民眾使用情形滾動式檢討相關政策，提供更完善、貼近需求的福利服務。

照片來源：花蓮縣府

