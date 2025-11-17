愛心跨越海峽 陳光標傾力援助花蓮 傳遞兩岸真情

多年來從颱風到地震，無論災禍如何變換，陳光標先生對台灣的關懷始終如一。(圖片來源/花蓮縣紅十字會提供)

近日，大陸慈善家陳光標再次展現其無私的愛心，向遭受地震災害的台灣花蓮地區捐贈了總值3000萬元（人民幣）的民生物資，包括3萬套羊絨大衣、1萬床棉被及600萬只醫用N95口罩。這一行動再次證明了他對台灣同胞的深情厚意，彰顯了兩岸同胞血濃於水的真實情感。

花蓮縣紅十字會代表韓榮華（左一）在捐贈儀式現場激動地表示：這些物資不只暖身，更是暖心，讓我們花蓮鄉親感受到濃濃的關懷與支持。(圖片來源/花蓮縣紅十字會提供)

11月17日在南京的赈災捐贈儀式上，陳光標表示：“看到台灣花蓮鄉親受難，我的心和你們始終聯結在一起。希望這些物資能儘快幫助同胞們渡過難關，重新振作起來！”在現場，8輛大貨車裝載著滿滿的愛心物資整裝出發，送往廈門港，再由花蓮縣紅十字會轉送災區鄉民手中。這一幕令人動容，凸顯了陳光標的善舉和對同胞的關愛。

在南京捐贈儀式現場共8輛大貨車，載著滿滿的愛心物資整裝出發送往廈門港，透過花蓮縣紅十字會轉送災區鄉民手中，場面令人動容！(圖片來源/花蓮縣紅十字會提供)

此次親赴南京代表花蓮縣紅十字會接受捐贈的韓榮華先生激動地表示：本人代表花蓮縣全體鄉親及災區同胞，向陳光標先生表達最最誠摯的感謝與敬意！這些物資不只暖身，更是暖心，讓我們花蓮鄉親感受到濃濃的關懷與支持，從颱風到震災，陳光標先生始終如一的堅守慈善與愛人如己的精神，這些物資不只是數字，而是實實在在的救命資源，幫助我們度過難關、重建家園，這份無私的奉獻，真的讓我們感受到“兩岸一家親”的温暖。

陳光標先生對台灣的援助並非一時之舉。從莫拉克風災到蘇迪勒颱風，他的善心始終如一。他的慷慨解囊不僅爲花蓮災民帶來實質幫助，更搭建起一座跨越海峽的愛心橋樑，讓“兩岸一家親”不再只是口號，而是最真實的温暖與感動。

陳光標先生的善舉不僅爲花蓮災民帶來實質幫助，更帶動了更多人投身慈善事業。他的行動無疑爲和諧社會作出了實質性的貢獻。他的善心善行贏得了社會各界的廣泛讚譽和尊敬。

