愛心送暖！一雙鞋陪伴收容人踏出新生第一步

▲典獄長李宗莉與黃仁立法委員夫人王春梅、代理吳秀華議長豐航海秘書，以及臺東縣不動產建築開發公會秘書長吳明昌，共同進行捐贈儀式。

【記者 朱達志／台東 報導】為傳遞關懷與重生的力量，法務部矯正署臺東監獄於114年12底，舉辦「一雙鞋捐贈儀式暨東監好聲音收容人歌唱比賽」，結合溫馨捐贈活動與才藝競賽演出，為收容人注入祝福與希望，現場氣氛溫暖感人。

典獄長李宗莉表示，矯正工作的核心不僅在於紀律與管理，更重要的是引導收容人重新走向正途。本次「一雙鞋，走好路」計畫，係因部分經濟弱勢的收容人，出監時沒有一雙像樣的鞋子，或是因為關很久，入監時所穿的鞋子已經壞了或穿不下了，所以只好穿著拖鞋出監；典獄長心裡想，能不能給他「一雙鞋」，給他一點關心與支持，也鼓勵他出監後要珍惜自由，要「走好路」、走好人生的路，歹路不通走。

▲典獄長李宗莉與貴賓合影。

感謝臺東縣議會吳秀華議長、黃仁立法委員及夫人，以及臺東縣不動產建築開發公會秘書長吳明昌等人率先協助購置一批便鞋，讓計畫得以順利啟動，活動中更承諾115年將持續提供經費支持；更期盼出監收容人未來自立更生、有穩定收入後，也能回饋一雙鞋，讓善意持續循環，幫助更多需要的人。

臺東監獄表示，未來將持續推動具體而溫暖的教化活動，協助收容人順利復歸社會，也期許每一位出監收容人，都能真正「走好路，做好人」，成為社會安定的正向力量。