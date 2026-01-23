愛心鋼琴到校園 福德國小學童彈出感動旋律

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】一架承載回憶與愛心的鋼琴，今（23）日正式走進福德國小校園。在國際同濟會牽線下，善心企業主慷慨捐贈鋼琴，為偏鄉孩子的音樂夢想添上關鍵一筆，校園內樂音悠揚、感動滿溢。

為支持偏鄉學校音樂教育，國際同濟會今日捐贈鋼琴，讓福德國小學童有更多學習資源。（福德國小提供）

這架鋼琴原本來自田尾鄉一位善心企業主的家中，是陪伴孩子成長的重要回憶。得知福德國小推動音樂教育，卻苦於沒有鋼琴可用，企業主大方割愛捐出珍藏鋼琴，並在華欣同濟會會長許進鋕、社頭同濟會會長蕭東銘等人的熱心媒合與協助搬運下，順利安置在學校音樂教室。

捐贈儀式現場氣氛溫馨，學校特別安排感恩演出。陶笛隊先吹奏〈望春風〉與〈奇異恩典〉，清亮的樂聲在校園裡迴盪，也吹進每個人的心裡。接著，鋼琴鍵盤社3位小朋友輪流彈奏這部剛到校的愛心鋼琴，雖然小手還有些生疏，但專注彈琴的模樣，讓在場嘉賓頻頻點頭、感動不已。

福德國小近年積極推動多元學習，自113學年度成立鋼琴鍵盤社，目前已有9位學生參與。為了不讓經濟成為學習音樂的阻礙，學校提供全額補助，鼓勵弱勢家庭孩子安心加入，讓更多孩子能在音樂中找到自信，也站上屬於自己的舞台。

校長卓鴻賓表示，小校資源有限，但教育不能打折。福德國小雖然全校只有104位學生，仍堅持「小校也能有大教育」，目前已開設11個社團，涵蓋音樂、體育、科技與雙語，其中近一半免收費，就是希望每個孩子都有機會嘗試、被看見。這次鋼琴進校園，對學校推動美感教育來說，是一份很大的助力。

促成這段「尋琴緣分」的華欣同濟會會長許進鋕也分享，早在113年到校頒發獎學金時，就知道學校想發展音樂教育，卻獨缺鋼琴，當下便默默記在心裡，承諾一定要幫孩子圓夢。歷經一年多奔走，在名譽會長楊如玲會姐協助下，終於找到合適鋼琴，再由社頭同濟會與華欣會一起完成這場溫暖接力。

許進鋕說，這次捐贈是大家一起努力的成果，希望這架鋼琴能陪著孩子們長大，在音樂中找到快樂與勇氣。