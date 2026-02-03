愛心長跑16年！淡水警分局與鄞山寺送愛 獨居長輩手握紅包喊：揪甘心

淡水警分局長謝明杰（左3）與鄞山寺主委練瑞銘（右3）攜手送暖，贈送物資給獨居長輩。（圖／翻攝畫面）

農曆春節將至，為了讓獨居長輩與弱勢家庭一同感受到溫暖，淡水警分局長謝明杰3日，與鄞山寺主委練瑞銘、立委洪孟楷、新北市議員蔡錦賢、陳偉杰、陳家琪、鄭宇恩及鄧公里里長邱美津、長庚里里長陳崇煌一同攜手送暖，致贈紅包與物資給獨居長者及中低收入戶的手中，這份關懷不僅傳遞物質的支持，更帶來濃濃的春節喜悅。

寒冬送暖行動至今已持續16年， 目前在淡水區有75名獨居的長者，而此次淡水分局與鄞山寺一同至鄧公路29巷關懷獨居長者，贈送民生物資，71歲張姓老翁未婚無子女且獨居，在十多年前因生病後便不良於行，定期至榮總回診，且無法工作，其生活起居皆須獨立完成，他拿到紅包和物資後連連致謝，氣氛溫馨感人。

警方表示，本次慰問除讓居民感受溫暖過好年外，也鼓勵社會大眾多關注周遭需要幫助的家庭與長者，共同營造溫暖有愛的社區氛圍，期望在春節前夕，愛心化作行動，讓每位弱勢長者不再孤單，真切感受社會的祝福與關懷。

