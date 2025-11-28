愛心零距離一起分享愛 苗栗縣特殊教育志工家長與愛心學生表揚

▲苗栗縣114年度特殊教育志工家長與愛心學生表揚會。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】「愛心零距離，一起分享愛。」苗栗縣政府於28日在苗栗縣新港國民中小學舉辦苗栗縣114年度特殊教育志工家長與愛心學生表揚活動，表彰平日默默為特教學生付出的志工家長與愛心學生。

本活動自96年起至今已邁入第18年，今年獲表揚的特殊教育愛心學生共計31名，特殊教育志工家長共計4名。其中僑成國小段均霈總是很認真聽老師的說明，也默默觀察老師與教師助理員如何協助同學，並把所看到的這些細節放在心裡，慢慢化作行動，主動幫忙同學；西湖國中有一位聽障生，因構音不清楚，同學們常常無法理解他想表達的意思，加上社交技巧較為薄弱，與同學的關係也逐漸疏離，貼心的徐子祐同學都會在課堂上細心地引導，讓班上聽障生能真正參與課程，而不是成為旁觀的「客人」，展現同學間的友愛協助，消彌身障不便的障礙。

鍾東錦縣長表示，教育是每個孩子的權利，不應受到任何環境阻礙，打造友善無障礙的校園，不僅是硬體設施的建設，更是展現城市溫度與人權素養的軟實力。自縣長上任以來，對於特教學生的照顧與教育投資不遺餘力，確保所有學生，特別是身心障礙學生，都能「無障礙地」參與各項校園活動，實現融合教育的核心價值。