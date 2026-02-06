「愛心飛揚關懷活動」陳亭妃攜手民代及民間力量 2/8再度溫暖登場





春節將至，為讓弱勢家庭安心過好年，「愛心飛揚關懷活動」，由立法委員陳亭妃、台南市前議長郭信良、陳怡珍、周麗津、吳通龍議員及蔡旺詮前議員，共同募集大批民生物資，預計將嘉惠原台南市六區及曾文區近4,500戶低收入家庭，傳遞最實在、也最溫暖的年節關懷。

陳亭妃立委表示，24年來持續以實際行動關懷弱勢族群，將服務與愛心落實在基層，每年活動可以說就是公私協力的展現，陳佳照紀念文化基金會、台南市登陸慈善愛心會、臺灣省會計師公會、港香蘭藥廠、培珍社會福利慈善事業基金會、台南市府城同心協會、好帝一食品有限公司、肯尼士有限公司、冰點空調冷氣股份有限公司等單位，每年在過年前，一定會協助寒冬送暖的活動，感謝他們的數十年如一日，展現社會各界長期支持公益、共同投入善的循環。

「愛心飛揚關懷活動」將於115年2月8日（星期日）上午9時至12時舉行，凡具低收入戶資格之原台南市六區及曾文區居民，約4,500戶皆為受助對象。當天同步於多處發放物資，包括安南區郭信良服務處、中西區及北區陳亭妃與陳怡珍聯合服務處、南區與安平區周麗津服務處，以及東區蔡旺詮服務處等地點。發放內容包含白米、罐頭、沙拉油、醬油、鹽品及衛生用品等民生必需品，總計近4,500份，期盼為弱勢家庭減輕年節負擔。

此外，安南區活動現場亦規劃多項貼心服務，包括免費春聯揮毫、義剪、點心提供，以及安南區衛生所提供免費義診、X光健康檢查與流感疫苗施打，讓民眾在領取物資之餘，也能獲得更全面的照顧。

立法委員陳亭妃表示，寒冬送暖活動並非一次性的善舉，而是24年來持續推動的承諾，希望透過穩定不間斷的行動，讓弱勢家庭在最需要的時候感受到社會的溫度。唯有長期耕耘、凝聚更多善心力量，才能真正讓關懷落實在每一個角落。

市議員陳怡珍、周麗津、吳通龍亦共同表示，民意代表的責任不只是在議會問政，更要在生活中陪伴市民，將愛心化為實際行動，讓需要幫助的人不被遺忘。蔡旺詮前議員則指出，東區寒冬送暖活動已連續舉辦21年從未中斷，今年同樣結合迎新春揮毫活動，希望讓弱勢家庭在寒冬中迎來一個溫暖、安心的新年。

台南市登陸慈善愛心會理事長楊松榕、肯尼士國際公司董事長李耿誠、冰點空調冷氣公司總經理林沄錚等善心人士到場支持，象徵公私協力、齊心行善的溫暖力量。

