愛心食物箱送暖 企業共善守護偏鄉

「偏鄉愛心食物箱」計畫今年持續與企業夥伴共好援助偏鄉。（圖：人壽保險文教基金會提供）

全國商總理事長暨人壽保險文教基金會董事長許舒博，為緩解經濟弱勢家庭在農曆年節期間的物資壓力，連續四年推動「偏鄉愛心食物箱」計畫。今年持續深化與企業夥伴共好合作，今（六）日整合全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會及新竹物流資源，透過零售通路專業與精準物流，將溫暖送至台灣偏鄉角落。

全聯福利中心憑藉採購與品牌優勢，提供多樣且分量充足的物資，確保食物兼具實用性與品質；全聯佩樺圓夢基金會則負責資源統籌與志工號召，從初期盤點到中期裝箱，皆動員企業志工投入，確保物資準備與發放落實到位。物流配送更是援助偏鄉重要關鍵。

中華民國汽車路線貨運公會全聯會理事長李鈺祥年年響應，派遣新竹物流專業團隊，克服地緣限制與交通挑戰，確保愛心物資在歲末寒流之際，精準送達清寒孩子手中。

許舒博表示，「所為仁者必心懷天下」，感謝黃美娜、黃柏凱、許東敏、魏文彬、黃秀慧董事，以及聚德功德會理事長黃美如的支持與認購，共同關注偏鄉學童生活與學習需求。未來持續透過企業夥伴分工合作與資源整合，讓愛心行動延續，陪伴孩子安心成長。