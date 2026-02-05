愛心馳援偏鄉 永旭希望工程慈善協會捐贈消防警備車

社會愛心持續挹注原鄉！永旭希望工程慈善協會為回饋社會，於四日捐贈高市府消防局一輛「消防警備車」，並配發予第六大隊那瑪夏分隊使用；捐贈典禮由協會理事長呂文雄代表捐贈，消防局副局長邱榮振代表受贈並回贈感謝狀，儀式簡約隆重，象徵民間力量與公部門攜手守護偏鄉安全。(見圖)

消防局今(五)日說明，永旭希望工程慈善協會長期投入公益，積極參與地方安全建設。理事長呂文雄表示，那瑪夏區位處偏遠山區，地形崎嶇、聯外道路漫長，消防人員執行勤務時對車輛的機動性與耐用度需求更高，該協會秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，希望藉由捐贈這輛性能優異的警備車，成為消防同仁最堅實的後盾，協助提升原鄉救災效率，守護居民生命財產安全。

廣告 廣告

消防局副局長邱榮振於致詞中表達誠摯謝意，他指出，「政府資源有限，民間力量無窮」，感謝協會的無私奉獻，將社會愛心化為救災動力；消防局將妥善運用這份善心資源，持續提升救災量能，為民眾提供更優質、更迅速的緊急服務。

這次捐贈的消防警備車將立即投入第一線勤務，強化偏鄉地區的災害應變能力與搶救能量，協助提升救援效率，確保各項救災工作順利推展。