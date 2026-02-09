愛心齊聚南方代天府！屏東新媒體工會「寒冬送暖」2/9無礙玩家登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】隨著歲末年終的腳步近了，由「屏東新媒體社群網路工作職業工會」主辦的【歲末年終．寒冬送暖】屏東場活動，於昨（8日）下午在屏東南方代天府感人登場。現場氣氛熱烈且充滿溫情，在各界企業與地方人士的傾力支持下，活動圓滿達成，成功為「無礙玩家關懷協會」的身心障礙朋友募集到豐沛的愛心物資與善款。

跨界號召，媒體工會展現社會責任屏東新媒體社群網路工作職業工會表示，新媒體人不僅傳遞資訊，更要傳遞溫度。本次活動旨在透過工會的號召力，匯聚各界資源。理事長特別感謝本次慷慨解囊的贊助單位，因為有這些夥伴的先行奉獻，才能在寒冬中構築起這座愛的橋樑。

各界力挺，感謝狀表彰善行義舉 活動現場，主辦單位逐一向贊助單位致頒感謝狀。本次參與的愛心名單跨足產、官、學及公益團體，包括：協飛企業許連助董事長、想家的家川味餐廳吳治芳、展鴻祭祀祭品企業社、巖資實業葉文貴、上豪通訊劉素芝,詮詠生命禮儀黃弘瀚等，而地方民代與服務單位有市民代表林仁傑、永安里里長陳家和，長安里王基地里長以及內政部移民署南區事務大隊屏東縣服務站武淑賢主任，展現公私協力的典範，加上公益社團與顧問群的屏東海青青弘會方華雄、屏東縣真善美聯誼會長王德宇、屏東縣慈芯慈善會吳雅燕,台灣微絲美學美儀協會；以及熱心公益的張素杏女士、葉吉田顧問、楊坤明顧問。

受贈單位倍感窩心，愛心接力今日移師高雄，受贈單位「無礙玩家關懷協會」表示，在景氣低迷的寒冬中，還能獲得這麼多單位與個人的關注，這份支持對協會來說是最大的鼓勵。今(9)日的物資將全數用於照護弱勢成員，讓大家都能過一個安穩、有尊嚴的好年。

屏東場活動在眾人齊聲祝福與合照下畫下完美句點。主辦單位表示，愛心列車將不停歇，今(9)上午 10 點移師高雄「無礙玩家關懷協會」進行第二場送暖活動，期待將這份屏東的熱情持續延燒，照亮更多社會角落。（圖／記者王雯玲翻攝）