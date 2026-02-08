愛心"惦"在這！拜訪店家推動竹筒歲月

每天投下一個善念，慈濟竹筒歲月，在許多的店家延續，也都有著共同的名稱，富有愛心店。帶您看看在台中西屯區，志工是如何走入店家帶動？

「募心募愛 GO GO GO 。」

志工集合出發，準備到社區掃街，募心募愛。走過大街小巷，一一拜訪店家，說明慈濟的竹筒歲月。慈濟志工 何慧柑：「這些善款就是去幫助貧窮的人，這個竹筒就是，我們不是有環保嗎，那個回收的寶特瓶 再製出來的。」

希望竹筒能擺放在店裡，跟大家分享善的能量，顧客也可以一起響應。「銅板響三聲 金銀財寶滿大廳。」

慈濟志工 蔡玉春：「我們台灣最美的就是善 (是)，感恩喔 祝福妳喔 (真的) 謝謝 。」

即使偶爾被拒絕，但志工也不氣餒。店家投竹筒慈濟當年五毛錢的精神，一直延續著，每天一個善念，愛的力量就會源源不絕。

