愛心一票改變基隆 林沛祥催票

基隆市府十五日舉辦「一票改變基隆，愛心無限擴展」公益促票快閃活動。立委林沛祥帶領在地商家、企業，邀請市民到台新銀行「你的一票，決定愛的力量」發揮「一票之力」，用公益支持基隆的社會福利團體。

市府結合台新數位投票活動，與基隆拾音合唱團、基隆港合唱團及基隆少年兒童合唱團快閃演出。社會處長楊玉欣表示，此次不僅是一場投票行動，更是一次資源媒合的實踐；藉由結合企業資源、社區服務及市府平台，讓基隆的公益服務能更實際且永續的方式發展，讓大家的公益付出更貼切地回應弱勢族群的實際需求。

市府邀請市民一起到台新銀「你的一票，決定愛的力量」網站，投票支持基隆今年入選的九家團體方案，分別為薄荷關懷協會：孩子的希望補給站、博愛仁家：三藝社團公益關懷活動計畫、身心障運動推廣協會：身心障礙暨全民運動槌球錦標賽、脊損協會：基隆復康接送營運支持計畫、健康慈善長照：憶起更好的第三人生樂齡饗宴、新豐愛鄉協會：溫飽清寒孩童健康成長、碇內社發會：足步成長．足夢成真（全年循環弱勢學童陪伴計畫）、過港社發會：獨居長者圓夢計畫「回家環島‧找回舊時回憶」、紳士協會：銀髮數位培力與就業促進計畫。