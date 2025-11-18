愛情劇女王回歸！《Love Me》12/19上線！徐玄振變身「婦產科醫生」戀上「隔壁的男人」張栗...共譜治癒暖心羅曼史

《Love Me》徐玄振海報劇照

【文/少女心文室】《Love Me》由徐玄振、劉宰明、李施優、尹世雅、張栗、多賢主演！為一部治癒羅曼史，即將在12月開播啦！該劇翻拍改編自同名瑞典愛情劇《Love Me》，由《愛情的理解》導演趙英民與《第3種魅力》作家朴恩英、朴熙權作家合作打造！《Love Me》講述一位擁有財富、名譽、外貌，但除此之外一無所有的女子的成長歷程。徐玄振飾演婦產科醫生「徐俊京」，雖然看似完美無缺，但實際上是極其孤獨的人物，在重新找回的關係和感情中逐漸成長。

廣告 廣告

《Love Me》徐玄振海報

40歲徐玄振過往演出眾多愛情劇，因此有「愛情劇女王」之稱，包括出演《又是吳海英》、《浪漫醫生金師傅》、《愛情的溫度》、《愛上變身情人》、《你是我的春天》、《為何是吳秀才》等多元題材羅曼史韓劇，而徐玄振去年才搭檔孔劉主演《一箱情緣》，緊接著在最新作《Love Me》飾演「徐俊京」為一名婦產科專科醫生，看起來像是一個什麼都能獨自應對、閃閃發光的人，但七年前突如其來的事故令她的家庭崩塌，她始終試圖隱藏內心的空虛，默默地、堅定地撐起孤獨又激烈的人生。某一天，她意識到自己竟在不知不覺間從「隔壁的男人」那裡得到了慰藉。

《Love Me》徐玄振劇照

36歲張栗在2021年演出《以吾之名》反派角色「都江才」後才打開知名度，之後陸續出演《金湯匙》、《身價》、《精神病房也會迎來清晨》、《春畫戀愛談》等電視劇在作品，而張栗在《Love Me》飾演「朱道賢」是業界公認的實力派音樂導演，他是個自由靈魂的音樂人，蓄著粗糙的胡茬也依然充滿專業感。他意外察覺到了隔壁女子俊京那「不假裝孤獨」的孤獨，與俊京的相遇，也悄然改變了他原本平淡、毫無波瀾的日常生活，兩人預計在劇中共譜治癒羅曼史！

《Love Me》張栗劇照

該劇主軸圍繞在徐玄振身上，而與徐玄振相關的角色包括劇中飾演她的家人！52歲劉宰明飾演「徐振浩」為徐俊京的父親、街道辦主任，總是帶著笑容接人待物，不是因為自己發自內心的開心，而是為了掩飾尷尬或為難的情境，正當他人生跌入谷底之時，愛情卻意外地來敲門。尹世雅飾演「陳慈英」熱情外向的浪漫導遊，表面上總是為了按行程帶隊而奔忙，但實際上她比旅行者們更會打扮、更興奮，總是散發著愉快魅力。然而某天，她的目光落在了那個即便出門旅行也毫無興奮之情的振浩身上。

《Love Me》劉宰明、尹世雅劇照

李施優飾演「徐俊瑞」為徐俊京的弟弟，作為家裡最小的孩子，他總是渴望被愛和被認可，充滿浪漫但欠缺成熟，靠著年長許多的姐姐的幫忙讀到了研究生，卻只專注於和女朋友的戀愛。多賢飾演「池慧溫」為俊瑞從幼兒園起就認識的青梅竹馬，夢想成為小說家的出版社編輯，與稚氣未脫的俊瑞不同，她對自己的人生負起責任，她一直像家人一樣照顧俊瑞，幾乎取代了缺乏情感表達的姐姐俊京。眾人將共譜治癒成長羅曼史，該劇在台由Hami Video獨播，12/19起每週五、六更新新集數！

《Love Me》多賢、李施優劇本閱讀照

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！