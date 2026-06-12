《愛情怎麼翻譯》掀朝聖熱！鎌倉內行玩法曝光

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金宣虎、高允貞主演的韓劇《愛情怎麼翻譯》讓原本就高人氣的鎌倉、江之島一帶，再度成為旅人與劇迷的朝聖熱點。（圖／Netflix Korea IG）





由金宣虎、高允貞主演的韓劇《愛情怎麼翻譯》近日掀起討論熱潮，劇中周浩鎮（金宣虎 飾）與車茂熙（高允貞 飾）在鎌倉約會、漫步湘南海岸的唯美畫面，也讓原本就高人氣的鎌倉、江之島一帶，再度成為旅人與劇迷的朝聖熱點。

不過，鎌倉夏天向來人潮驚人，尤其鎌倉站、小町通、鎌倉高校前平交道等熱門地標，假日經常擠滿遊客。想玩得更順、更有餘裕，不妨改走「反方向路線」：從大船站搭湘南單軌電車到江之島，再沿著江之電一路玩回鎌倉，把空中列車、海景咖啡、動漫場景與韓劇同款氛圍一次收集。

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湘南海岸的唯美風光，隨著韓劇《愛情怎麼翻譯》熱播，再度成為熱門旅日打卡勝地。（圖／Netflix Korea IG）

不從鎌倉站出發 內行人改走「反方向路線」

多數旅客到鎌倉一日遊，習慣從鎌倉站出發，先逛小町通、鶴岡八幡宮，再搭江之電往長谷、七里濱、鎌倉高校前與江之島方向前進。不過這條路線人潮集中，夏天排隊、等車、拍照都容易耗掉不少時間。

如果想避開部分人流，可以反過來安排：先從東京搭JR到大船站，再轉乘湘南單軌電車前往湘南江之島站，接著搭江之電慢慢玩回鎌倉。這樣不只動線順，也能把江之島、湘南海岸、海景咖啡、動漫平交道與鎌倉老街串成完整一日遊。

空中列車超有特色 從大船直奔江之島

反向鎌倉玩法從湘南單軌開始！（圖／ig：bokaiwgn）

這趟「反方向鎌倉」旅程，第一站可以從大船站開始。從東京出發搭乘JR抵達大船後，轉搭有「空中列車」之稱的湘南單軌電車，前往湘南江之島站。

湘南單軌電車最大特色，是列車懸掛在軌道下方行駛，沿途穿梭住宅區、山坡與城市街景之間，和一般地面電車截然不同。短短約15分鐘車程，就能抵達江之島周邊，讓旅程一開始就充滿儀式感，也很適合拍攝旅遊短影音。

抵達湘南江之島後，可以先安排江之島散步，看看海岸風景、江島神社，時間充裕也能走到展望燈台附近，感受湘南夏日最經典的海風與陽光。之後再轉江之電一路往鎌倉方向移動，沿線可以安排多次下車，慢慢收集海景、電車、平交道與咖啡廳場景。

鎌倉高校前站 動漫迷必拍經典平交道

鎌倉高校前站是江之電沿線最具代表性的景點之一，以《灌籃高手》經典平交道場景聞名全球。（圖／ig：bokaiwgn）

江之電沿線最具代表性的打卡點之一，就是鎌倉高校前站。這裡因《灌籃高手》經典平交道場景聞名，海岸、公路、電車與平交道同框的畫面，是許多動漫迷心中的朝聖地。如今再加上韓劇取景熱潮，讓鎌倉高校前站成為劇迷、動漫迷與自由行旅客共同追逐的熱門景點。

建議想拍照的旅客避開尖峰時段，並注意不要站在車道、軌道或影響交通的位置。這裡人潮多，拍照時也要保留安全距離，才能玩得盡興又不造成當地困擾。

七里濱海景咖啡 坐進湘南夏日風景裡

如果想放慢腳步，七里濱站附近很適合安排一段咖啡時光。人氣海景咖啡廳 Espresso D Works 擁有面向湘南海岸的視野，可以一邊喝咖啡、吃甜點，一邊欣賞海景。

這一帶的魅力，不只是拍照漂亮，而是很有「湘南生活感」。坐在窗邊看海、看車流與遠方天色變化，很容易讓人想起韓劇裡那種帶點曖昧、輕盈又浪漫的約會氛圍。

人氣海景咖啡廳 Espresso D Works 坐擁湘南海岸美景，能邊品嚐咖啡甜點、邊欣賞療癒海景。（圖／ig：bokaiwgn）

極樂寺、長谷一帶 慢慢走才懂鎌倉的美

離開七里濱後，可以繼續往極樂寺、長谷方向前進。極樂寺站周邊相對安靜，住宅區小路、老屋、寺院與日式食堂，呈現出不同於觀光主街的鎌倉日常。

其中 Cafe Yoridocoro 是不少旅人收藏的口袋名單，店內以溫暖的日式定食與家庭感氛圍受到喜愛。這類小店不一定華麗，卻很適合安排在午後，讓旅程從追景點轉為真正感受地方步調。

接著可前往長谷寺與鎌倉大佛。長谷寺能欣賞寺院庭園與海景，鎌倉大佛則是鎌倉代表性地標，兩者距離不遠，很適合安排在同一段行程內。

長谷寺可欣賞優美庭園與海景，鄰近的鎌倉大佛則是當地代表地標，很適合一併順遊。（圖／ig：bokaiwgn）

最後回到鎌倉站 小町通、鶴岡八幡宮收尾

一日遊最後，可以搭江之電回到鎌倉站。若還有體力，建議安排小町通與鶴岡八幡宮作為收尾。小町通聚集許多伴手禮、甜點、小吃與雜貨店，適合邊走邊逛；鶴岡八幡宮則是鎌倉重要神社，從熱鬧商店街走進神社參道，能感受到鎌倉從海岸到古都的雙重魅力。

這條「反方向鎌倉」路線，最大的好處不是少走景點，而是讓旅程更有層次。從湘南單軌電車的空中移動，到江之島海岸、鎌倉高校前平交道、七里濱咖啡廳，再回到長谷寺、鎌倉大佛與小町通，既能追劇、拍照，也能真正感受湘南夏天的慢生活。

鎌倉一日遊QA懶人包

鎌倉一日遊建議路線。（圖／東森新聞）

Q1：鎌倉怎麼安排路線？

建議走「反方向路線」，先從東京搭JR到大船站，再轉乘湘南單軌電車到湘南江之島站，接著沿江之電一路玩回鎌倉。

Q2：鎌倉一日遊需要買交通票券嗎？

如果當天會多次搭乘江之電上下車，建議購買江之電一日券，會比單次購票更方便。若採取反方向玩法，則可搭配湘南單軌電車單程票，從大船一路玩到江之島，再轉江之電慢慢回鎌倉。

Q3：想拍海景咖啡廳，推薦停哪一站？

推薦七里濱站。七里濱一帶能看到湘南海岸，附近也有多間人氣海景咖啡廳，例如 Espresso D Works，適合安排午後停留。坐在窗邊喝咖啡、吃甜點、看海景，很有夏日鎌倉的慢生活氛圍。

Q4：夏天去鎌倉怎麼穿搭？

鎌倉夏天日照強、步行時間長，建議穿著輕便透氣的夏日服裝，搭配好走的運動鞋或涼鞋，並準備帽子、防曬與飲水。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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