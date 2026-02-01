《愛情怎麼翻譯？》正夯卻爆醜聞！金宣虎也被點名逃稅 與車銀優同公司

金宣虎人氣正旺，《愛情怎麼翻譯？》深受全球劇迷喜愛。翻攝金宣虎IG

韓國人氣男神金宣虎正以Netflix浪漫影集《愛情怎麼翻譯？》成功翻身，再創演藝巔峰，沒想到今（1日）韓媒《體育京鄉》揭露金宣虎也疑似成立「可疑法人」涉嫌逃稅，加上他與捲入逃稅風波的車銀優是Fantagio同門師兄弟，一同捲入逃稅疑雲。

報導指出，金宣虎2024年1月成立了一人企劃公司，將公司地址登記在金宣虎位在首爾龍山區的自宅，並親自擔任法人代表理事，金宣虎的爸媽也擔任公司董事與監事，由於僅由家族成員組成董事會，被解讀為方便以家族為單位調配公司資金。

簽約Fantagio收下20億簽約金！法人公司成立時間巧妙

加上儘管公司營業項目納入演藝相關事業，但該法人卻沒有依法登記為「大眾文化藝術企劃業」。此外，金宣虎成立法人公司期間，正在與前東家Salt Entertainment談續約，其後他跳槽到Fantagio，並在2025年3月簽下專屬經紀合約，收下高達20億韓元（約新台幣4357萬元台幣）的簽約金，外界質疑金宣虎搶先設立「家族法人公司」，是為了承接未來的簽約金與相關收益，也可做「逃稅」或「節稅」之用。

此外，金宣虎也將不動產買賣、租賃、開發及管理服務等項目列入營業目的，被解讀為對未來不動產相關事業具備高度企圖心。專家指出，若以法人名義申請貸款，相較個人名義，貸款限制更寬鬆，且利息支出可列為費用，進一步達到節稅效果。

因此，外界也質疑Fantagio公司不僅在車銀優身上，可能也對金宣虎採取相同的「家族法人迴避正規結算」模式，再度引爆逃稅疑雲。



