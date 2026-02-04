《愛情怎麼翻譯？》男神翻紅後出事 金宣虎捲逃漏稅疑雲

Netflix 話題韓劇《愛情怎麼翻譯？》正熱播，但男主角金宣虎卻捲逃漏稅疑雲。（Netflix提供）

憑藉 Netflix 話題韓劇《愛情怎麼翻譯？》再度翻紅的韓國男神金宣虎，近日卻捲入逃漏稅爭議。韓媒指出，他於 2024 年成立一人法人公司「SH2」，疑似將高額演藝收入轉入法人名下，以適用較低的 19% 法人稅率，與個人所得最高近 50% 的稅負形成明顯落差。

金宣虎前經紀公司內部人士昨（3）日表示，「款項只是按照演員要求入帳」，更引發爭議的是，該法人成立至今已滿兩年，卻未完成「大眾文化藝術企劃業」登記，卻仍曾收取與經紀結算相關款項，恐已違反相關法規。律師分析，若被認定為制度濫用或實質逃稅，最重恐面臨兩年以下有期徒刑。

對此，所屬經紀公司 Fantagio 強調，法人成立初衷為舞台劇製作，並非節稅操作，且金宣虎加入公司後已停止營運、正依法辦理歇業。然而，前經紀公司證實曾依其要求將款項匯入該法人帳戶，使逃漏稅疑雲仍持續延燒。

