《愛情怎麼翻譯？》衝全球第2！高允貞「人生如戲」IG追蹤破1000萬 金宣虎親回「這一句」全網嗨爆

金宣虎（左）、高允貞主演的Netflix浪漫影集《愛情怎麼翻譯？》討論度超高。翻攝IG@goyounjung

新生代韓劇女神高允貞在Netflix浪漫影集《愛情怎麼翻譯？》飾演一夕暴紅的女演員「車茂熙」，該劇上週五（16日）上線後全球熱播，已衝上Netflix非英語作品第2名！戲如人生的高允貞，也跟車茂熙一樣IG粉絲數在今（22日）天正式突破千萬，目前共有1005萬人追蹤！

灑花！高允貞IG追蹤破千萬 釣出金宣虎留言

除了IG訂閱破千萬，高允貞也把劇中經典橋段搬到現實生活，日前po出與金宣虎的拍攝花絮照，跟車茂熙一樣標記「#Papago」、「#感謝的人」。

而今天高允貞的IG粉絲數突破千萬，金宣虎也留言認證，寫下：「恭喜你，車茂熙小姐！」高允貞也按愛心回覆，將粉紅泡泡蔓延到戲外，讓網友大嗑CP。

高允貞戲裡戲外都發IG感謝金宣虎。翻攝IG@goyounjun

高允貞的IG粉絲數突破1000萬，金宣虎留言：「恭喜你，車茂熙小姐。」翻攝IG@goyounjung

高允貞在劇中飾演原本默默無名的小咖演員車茂熙，因為「被分手」到日本，因緣際會邂逅了金宣虎飾演的口譯員「周浩鎮」。回國後車茂熙拍戲時意外發生事故，昏迷半年後奇蹟甦醒，醒來後發現自己因為「都拉美」角色一夕登頂成為巨星，隨後受邀拍攝跨國戀綜時，再度與周浩鎮相遇。

高允貞接下新綜藝

只是當車茂熙正當紅時，卻發現自己時不時會看見「都拉美」，也讓高允貞劇中得一次挑戰「分飾兩角」，十足考驗演技。高允貞因為《愛情怎麼翻譯？》聲勢再攀高峰，也確定接下第一個綜藝節目《秘密好友俱樂部》，首度以綜藝固定班底身分亮相。

高允貞因為《愛情怎麼翻譯？》聲勢再攀高峰。翻攝IG@goyounjung



