《愛情怎麼翻譯？》金宣虎捲逃稅疑雲！急發聲明否認 揭「一人公司」經營內幕

金宣虎憑浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》人氣正旺，沒想到爆出逃稅爭議。翻攝IG@seonho__kim

金宣虎正以Netflix浪漫影集《愛情怎麼翻譯？》再創演藝高峰，沒想到今（1日）卻被韓媒《體育京鄉》懷疑逃稅，還指出他與同公司的車銀優，使用的手法類似。對此，Fantagio已緊急發聲，否認相關指控！

金宣虎被爆逃稅！公司急發官方聲明

Fantagio今發布官方聲明表示，「目前金宣虎與Fantagio以個人名義簽訂專屬合約進行演藝活動，相關合約關係與活動內容，皆有確實遵守法律與稅務程序。」強調：「金宣虎與 Fantagio 之間的合約與活動，並不存在任何問題。」

公司聲明也指出，報導中提及的「一人公司」，是為了戲劇製作及相關演劇活動所設立，並非以刻意節稅或逃稅為目的成立。並表示金宣虎轉往Fantagio發展後，該法人公司已在一年多前停止實際營運，目前正依照相關法規進行歇業程序。

金宣虎「一人公司」引爆逃稅爭議

韓媒《體育京鄉》今指出金宣虎涉嫌逃稅。翻攝NATE

今下午《體育京鄉》先行報導，金宣虎以位在首爾龍山區的自宅，登記設立並營運一人演出企劃公司，由本人擔任代表，父母則分別登記為公司內部董事、監事。

該公司登記的營業項目，包含演出企劃、廣告媒體銷售、媒體內容製作，以及不動產買賣與租賃等。然而，儘管營業內容涉及演藝相關產業，卻未依法登記為「大眾文化藝術企劃業」，成為外界質疑焦點。

此外，也有說法指出，該法人曾透過公司帳戶，向金宣虎父母支付數百萬至數千萬韓元不等的薪資，隨後再將款項轉回金宣虎名下，被質疑藉此達成節省法人稅的目的。

同時也傳出，金宣虎父母疑似使用公司名義的法人信用卡，支付生活費與娛樂消費，引發是否涉及背信、侵占等「法人卡挪作私用」爭議。對此，Fantagio 已全面否認所有逃稅與挪用資金相關指控，並表示該一人公司已進入歇業收尾階段。

金宣虎的經紀公司Fantagio已發官方聲明。翻攝NATE

Fantagio聲明全文

您好， 這裡是演員金宣虎所屬經紀公司 Fantagio。

針對今日相關報導中，提及金宣虎經營「一人法人」一事，特此發表官方立場說明。

目前金宣虎以個人名義與Fantagio簽訂專屬經紀合約並進行演藝活動，相關合約關係及所有活動，皆確實遵循法律與稅務程序辦理。

在此鄭重說明，金宣虎與所屬公司Fantagio之間的合約內容與演藝活動，並不存在任何問題。

報導中所提及的一人法人公司，過去是為了戲劇製作及相關劇場活動所設立，絕非以刻意節稅或逃稅為目的成立的法人。

不過，在轉入Fantagio 後，該法人實際營運已於約一年前停止，目前正依照相關法律與程序進行結束營業的流程。

未來本公司也將在所有活動中持續遵守相關法規與程序，盡最大努力確保演員的演藝活動不再產生不必要的誤解。

謝謝。

Fantagio 敬上



