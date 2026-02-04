《愛情怎麼翻譯》金宣虎涉逃稅！ 經紀公司發聲道歉了：已補稅

金宣虎。（圖／翻攝自Instagram／seonho__kim、netflixkr）

39歲南韓演員金宣虎，近期因Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》再度爆紅，沒想到日前卻捲入逃稅爭議，被外界質疑透過開設「一人法人公司」避稅，經紀公司Fantagio先前否認了相關說法。然而，今日（4日）稍早金宣虎發出聲明致歉，強調是對法人運作制度理解不足才犯錯，並非明知故犯，目前已經補繳稅款。

Fantagio在聲明中指出，金宣虎於2024年1月成立了一家法人公司，以因應演藝活動和戲劇製作等業務需求，自公司成立後到2025年2月與Fantagio簽訂新合約之前，相關活動收入皆是透過該法人進行結算支付。

Fantagio表示，金宣虎意識到法人公司的運作可能會造成逃稅相關誤解，因此他立即停止了法人公司的實質活動，近1年多來也並未透過法人開展任何活動；而自2025年2月簽署專屬合約以來，所有結算金皆改為直接支付給演員本人，合約流程與演藝活動均與該法人無任何關聯。

針對外界質疑法人信用卡、法人車輛的使用問題，以及支付家人薪資等疑慮，Fantagio透露，目前金宣虎已主動繳回過去使用的法人卡、法人車輛，並終止家人薪資發放，而以前透過法人領取的款項，除了繳納法人稅外，也補繳了個人所得稅，並啟動了法人解散程序。

最後，金宣虎透過聲明回應，「對於在未充分了解法人公司運作的情況下，成立並維持了1年多的行為，對此深表歉意」。Fantagio也強調，今後將盡最大努力，嚴格地管理旗下所有演員的活動。

