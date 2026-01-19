《愛情怎麼翻譯？》金宣虎苦學外語4個月「1場戲想放棄」 高允貞曝「巨星外表下情感封閉」令人心疼

《愛情怎麼翻譯？》主演金宣虎、高允貞。Netflix提供

Netflix 備受期待的浪漫喜劇影集《愛情怎麼翻譯？》（이 사랑 통역 되나요?）於 1 月 16 日在雅加達舉行記者會，現場吸引來自整個東南亞的粉絲與媒體高度關注。活動由導演柳英恩領軍，主演金宣虎（김선호）、高允貞（고윤정）一同出席。這部由知名編劇「洪氏姐妹」執筆的作品，描述多語言口譯員周浩鎮（金宣虎 飾）與全球巨星車茂熙（高允貞 飾）之間，因語言誤解而萌芽的浪漫愛情。影集橫跨韓國、日本、加拿大與義大利等多國拍攝，試圖在絕美場景中探問「愛的語言」是否能跨越國界被精準翻譯。

金宣虎挑戰多國語言極限 坦言「Momo醬拉麵」最崩潰

談到飾演周浩鎮這個角色，金宣虎分享了他詮釋一位以翻譯為職，卻不擅長翻譯自己情感的人物心境。為了完美呈現口譯員的專業，金宣虎投入長達四個月的時間準備，每種語言都安排專門老師指導。他坦言，學習英文、義大利文與日文的過程壓力極大，甚至在拍攝「Momo醬拉麵」那場戲時，因為語言與口音的複雜度一度產生放棄的念頭。金宣虎表示，若沒有老師們的反覆討論與指導，很難順利完成這項艱鉅的計畫，他特別著墨於透過眼神與肢體動作，呈現浩鎮在專業外表下的孤獨瞬間。

高允貞揭開巨星脆弱面 詮釋封閉內心的恐懼

飾演全球巨星車茂熙的高允貞，則深入剖析了角色在光鮮亮麗外表下的情感封閉。她認為茂熙並非循序漸進，而是「瞬間」躍升為頂級明星，這種成名的喜悅背後其實伴隨著極大的恐懼。高允貞分享，茂熙本質上是一個相當保守且自我保護的人，因此常會運用大量的肢體動作或扭轉句子的意義來掩飾內心的脆弱。這種巨星光環與內在恐懼的反差，讓角色更顯得令人心疼。導演柳英恩也補充，茂熙雖然話多，但往往只有少數幾句才是真正帶有深層意義的真心話。

橫跨四國絕美取景 導演盼以愛跨越語言隔閡

導演柳英恩在記者會中分享了創作歷程，強調影集在不同國家取景是為了呈現角色細膩的情感狀態。例如在日本營造溫暖氛圍，在加拿大捕捉極光以增添戲劇感。導演表示，儘管角色之間常因「不同的語言」產生誤解與失望，但她希望傳達一個訊息：只要願意為了愛退一步理解彼此，終究能克服溝通的障礙。這段萌芽中的愛情在史詩般的背景下展開，無論在視覺或聽覺上，都預計帶給觀眾如饗宴般的觀影體驗。

雅加達盛大造勢 三萬名粉絲熱情應援

除了記者會，Netflix 也在雅加達 Kota Kasablanka 購物中心舉辦沉浸式展覽與粉絲慶祝活動。活動當天吸引超過 3,000 名粉絲與主角近距離互動，且事先共有超過 30,000 名粉絲報名。金宣虎與高允貞親眼感受到印尼粉絲的熱情，金宣虎感性表示，這份愛與支持讓他帶著滿滿能量與幸福離開；首次與海外粉絲見面的高允貞也對熱烈的應援聲表達由衷感謝。



