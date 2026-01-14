《愛情怎麼翻譯？》金宣虎、高允貞亮相 見極光感情飆速升溫

金宣虎（左）和高允貞昨出席浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》上線記者會。（Netflix提供）

Netflix於13日在首爾舉辦全新浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》上線記者會，主演金宣虎、高允貞與導演柳英恩一同登台，分享拍攝幕後故事，金宣虎介紹自己的角色周浩鎮時表示：「浩鎮是1位精通6種語言，包含英語、日語、義大利文、中文、法語與韓語的專業口譯員，能夠精準傳達不同語言的意思，卻不擅長表達自己的情感。」

高允貞分享自己飾演的角色車茂熙：「茂熙就像奇蹟般地從無名演員，一躍成為全球巨星。遇見替她詮釋語言的浩鎮後，她開始在愛情中勇敢地面對並化解誤會。」她更進一步補充到：「茂熙對突如其來的成功與知名感到欣喜，但同時也對這份愉快興奮的心情何時結束感到不安；在全新的地方遇見新的人，她既期待又有些懷疑。我試著把這些複雜而多層次的情緒都呈現出來。」

金宣虎也搶先透露劇情：「浩鎮與茂熙第1次在日本相遇，之後又彷彿命中注定般再次重逢，一段無法預測的浪漫喜劇就此展開。」高允貞則分享：「我覺得口譯的核心在於理解與溝通，我們試著描繪浩鎮與茂熙不只是聽懂彼此的話語，而是能真正站在對方立場、彼此理解的過程。」

《愛情怎麼翻譯？》在絕美景色中完成拍攝，橫跨韓國、日本、加拿大與義大利4個國家。柳英恩說明：「日本是浩鎮與茂熙初次相遇、情愫萌芽的地方；加拿大則是兩人情感大幅拉近、充滿戲劇性時刻的舞台，夕陽與極光等景色都成為情感的映照；義大利則是故事後半段的背景，浪漫氛圍更加濃厚。」金宣虎補充道：「海外拍攝時，整個劇組彼此依靠、一起吃飯、每天聊天，所以當1個拍攝地告一段落時，心情也特別感性。」高允貞也分享：「在日本之後，我們在加拿大變得更親近，到了義大利又更加熟絡。拍攝極光場景那天回程時，我們真的親眼看到了極光，那一刻至今都讓人難忘。」

記者會結束前，導演柳英恩表示：「我們在各國美麗的風景中，捕捉了愛情這種共通的情感。希望觀眾在新的1年收看這部作品時，也能感受到我們在現場親眼所見的極光能量。」金宣虎則說：「這部作品就像是在旅行中收到的1份禮物，我們帶著喜悅完成拍攝，現在換我們把這份禮物送給觀眾，希望大家能帶著快樂與愛來觀看。」

