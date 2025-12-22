《愛情怎麼翻譯？》高允貞是韓國「最美整形模板」、和金宣虎演CP爆話題！關於她的11件事

Netflix 《愛情怎麼翻譯？》和金宣虎CP爆話題

高允貞和金宣虎搭檔主演的浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》未開播就已經話題不斷！金宣虎參演《海岸村恰恰恰》後人氣大增，在《苦盡柑來遇見你》中的婚禮「wink」鏡頭大出圈，這次將是他久違擔任男主角。高允貞作為超強實力派新生代，與金宣虎有10歲的年齡之差，究竟兩人會擦出怎樣的火花令人超級期待。

劇中，金宣虎飾演熟悉多國語言的語言天才「周浩鎮」，他是一位有名的專業口譯，在工作中與高允貞飾演的頂流女演員「車茂熙」相識，兩人因表達方式不同經常誤解對方意思，但經過相處後漸漸產生情愫，也開始懂對方的心思，喜歡浪漫劇的觀眾必追。

廣告 廣告







「韓國最美整形範本」

高允貞的長相屬於令人過目就難忘的「高級臉」類型，還一度被說撞臉全智賢，甚至成為亞洲女性的「最美整形範本」！





演醫師「吳怡瑛」反差萌征服觀眾

Netflix 韓劇《機智醫生生活》的衍伸劇《機智住院醫生生活》在4月12日首播便登上排行榜！高允貞在劇中飾演住院醫師「吳怡瑛」以外表精明但個性率真的反差萌形象再度獲得影迷們的高度關注。金牌製作人申沅昊表示，當初在選角時會找上高允貞不是因為她的外貌優勢，而是她有非常驚人的演戲天份，尤其是她令人驚艷的「無表情演技」，再飽滿的情緒，她用一個眼神就能精準的表達出來。





《還魂》從客串逆襲成女主！

高允貞在2022年客串演出電視劇《還魂》裡的「落壽」一角，氣質黑髮＋白皙肌膚直接每到出圈，有她出現的每一幕都讓觀眾直喊暈！而同年上線的《還魂2》便是她首次擔綱女主角的作品，她在劇中飾演「陳復妍」，和李宰旭搭檔演出，還有超浪漫的吻戲鏡頭，糖分爆表！





李宰旭X高允真 =「光影CP」

高允貞和李宰旭因在二部曲《還魂：光與影》中合作演出，除了鏡頭裡CP感大爆棚，戲外私下的互動也備受矚目，還被粉絲暱稱為「光影CP」。合作結束後，兩人之間的好交情繼續延續，高允貞甚至還在李宰旭拍攝電視劇《Royal Loader》時送上應援咖啡車！2023年，兩人又在TVING漫改劇《死期將至》再度一起演出，消息一出就讓粉絲們興奮破表。





《MOVING異能》為演「喜秀」戒咬指甲

高允貞在《MOVING異能》中飾演超強打手「喜秀」，以天然美顏、超強演技收服劇迷，直接大爆紅！她在訪談中表示，「喜秀」這個角色的個性直言直語，跟她本人很像，而且她在學時期非常喜歡體育課，所以她很開心能飾演體育生喜秀這個充滿魅力的角色。而為了演好喜秀這個有「再生能力」的角色，身上不能有任何傷疤，她還因此而戒掉了長期以來愛咬指甲的壞習慣！





高允貞低音嗓成反差萌

高允貞曾在訪談中表示，當初會接到《MOVING異能》中「張喜秀」這個角色，其實是因為她低沈富有磁性的嗓音！她也是因此發現原來渾厚的低嗓竟也能成為一個優點。





曾和朴寶劍甜搭演 MV

高允貞曾和近期因《苦盡柑來遇見你》再度爆紅的「國民男友」朴寶劍合作拍攝李承哲〈I will give you all〉的 MV，兩人搭在一起 CP 感滿滿，讓粉絲狂敲碗希望這對可以合作戲劇演出！









藝術背景出身的才女演員

高允貞從小就很有藝術天份，一路就讀藝術相關學校，更考進了首爾女子大學的現代美術系。大學時期，她原是以畫畫為目標，不過在陰陽差錯之下成為模特兒，接著意外開啟了演員生涯。

她曾在 IG 上分享個人畫作，一看便知就是個才女無誤呀！





新一代帶貨王是她！

高允貞除了在戲中的表現征服大批影迷，私下的迷人打扮也抓住了時下潮女們的眼睛，甚至有人誇她是「新一代人間香奈兒！」





最喜歡的食物是烤五花肉

高允貞私底下其實是個吃貨，她最喜歡的食物是烤五花肉！她一次可以配著飯和冷麵吃下兩人份的烤五花肉，如果只吃肉的話，一次可以吃下三人份呢！





延伸閱讀

莉莉柯林斯代表作盤點！從最美白雪公主到《艾蜜莉在巴黎》，看「現代版奧黛麗赫本」演技蛻變

《不良一族尋愛記》小綺是誰？人人都無法抗拒的高智感女王被譽「等級太高」，關於她的5件事！



【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】