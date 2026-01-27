《愛情怎麼翻譯？》高允貞用「毛呢外套」定調冬季高級感！Jisoo、潤娥、金裕貞穿搭示範
Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》中，高允貞飾演擁有眾多粉絲的人氣女演員，她以大量的毛呢套裝展現頂流女星氣場，每一套造型都是高級感的範本，除了套裝之外，作為簡約單品的疊搭單品也能瞬間為整體加入優雅貴氣的風格！
《愛情怎麼翻譯？》高允貞是毛呢外套穿搭範本
毛呢外套指的是以羊毛或混紡毛料製成的外套，布料本身帶有一定厚度與挺度，穿在身上自然就能撐出輪廓，和一般針織或羽絨不同，毛呢外套不靠蓬度取勝，而是透過材質本身的重量感與線條，讓整個人看起來優雅又俐落。
高允貞在《愛情怎麼翻譯？》劇中的穿搭，其實沒有太多浮誇的造型，重點幾乎都放在版型合身、肩線俐落的毛呢外套上，無論是與福士蒼汰為了節目的約會行程、參加演奏會到義大利之行，各種不同空間與場合，高允貞飾演的女星車茂熙都能以毛呢外套亮相，完全展現出這款本身就帶著貴氣質感的單品對於各種場合的適配性。
Jisoo
Jisoo以黑色短版的毛呢外套，搭配白色系的短澎裙，黑白的對比色讓造型看起來優雅又不失輕盈感，簡單搭配上短襪與娃娃鞋也能避免穿上毛呢外套會太過成熟的既定印象。
潤娥
潤娥白色的毛呢套裝展現教科書等級優雅造型，中長版的外套版型，搭配上收腰的設計，讓整套白色的穿搭有了曲線感，也能避免色系上的視覺膨脹，這樣的造型特別適合職場或是正式場合。
金裕貞
金裕貞的毛呢外套造型很適合週末出遊或約會，藍色的短版毛呢外套在版型上就相較輕盈，外套上的針織紋與抽虛細節，也能為簡約的白色洋裝加入造型感，可愛又不過度。
毛呢外套線條乾淨、俐落，無論成套搭配或單穿，都是非常好的選擇，而大部分的毛呢外套通常本身就帶著多色混紡的設計，內搭只要簡約就很好看。
Hogan長腿神器推出全新復古田徑鞋！2026春夏焦點新品搶先看：小白鞋也有新選擇
