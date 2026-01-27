《愛情怎麼翻譯？》高允貞神顏解析！智性清冷妝成關鍵、妝容畫法一次看懂

南韓整容範本的高允貞，雖然 2019 年才透過戲劇正式出道，但在站上鏡頭之前，其實她早已以平面模特兒身分累積不少人氣。精緻卻不銳利的五官、帶點距離感的空靈氣質，讓她一出現就被注意到，甚至還有「小全智賢」的稱號。

在《愛情怎麼翻譯？》中高允貞飾演一位擁有多國粉絲的大明星車茂熙，和之前在《Sweet Home》、《還魂》、《Moving 異能》所飾演的角色大不相同，戲路與和形象持續拓展，也讓她成為新一代備受關注的韓劇女星之一。

高允貞超圈粉清冷妝

高允貞的妝容一直是走克制、高度精準的路線，她的妝感乍看之下接近素顏，但實際上卻是建立在嚴密的結構和陰影配置之上，並非追求顯色或妝感存在感，而是透過明暗比例與五官留白，讓臉在高清鏡頭與靜態照片中都能維持耐看度。

高允貞清冷妝重點1：弱化存在感的眉型

她的眉妝刻意弱化存在感，整體走勢平緩、眉峰偏鈍，眉尾高度自然回落，顏色多選用深棕而非純黑，並將眉頭處理得更為輕淡。這樣的眉型不僅不搶眼妝風采，也能讓視線自然集中在眼神本身，是典型為鏡頭服務的眉部設計。

高允貞清冷妝重點2：立體感眼妝

眼妝是高允貞妝容的核心重點，她不仰賴高彩度的眼影，而是以「暗面與高光」來形成立體感！像是會在眼頭、眼尾刻意壓暗，中段提亮，讓眼皮呈現自然起伏的結構。眼線使用刀鋒刷描繪，線條在中段略為加粗、兩端收細，再以深棕色眼影輕柔暈染邊界，讓輪廓清晰卻不銳利，營造出柔霧、內斂的清冷眼神。

高允貞清冷妝重點3：陰暗面的鼻影

高允貞的鼻影也是很多韓妞會重點模仿的妝容，通常他會以「面」的概念處理，透過膏狀產品先修飾鼻樑凹陷，再以粉狀鼻影統整整個陰影面，鼻樑高光形狀接近長方形、亮度偏粉而非金屬光感，能有效將視覺重心拉回臉部中央，對長中庭和鏡頭比例非常友善。

高允貞清冷妝重點4：唇妝以陰影延伸輪廓

唇妝則是延續整體低飽和、偏陰影取向的邏輯。高允貞常透過下唇嘴角向上延伸的陰影，以及上唇唇線邊緣的加深處理，讓唇形看起來更立體卻不甜膩！色選多為乾燥玫瑰、裸粉棕或是低彩度豆沙色，他會刻意避開亮面與高顯色質地，讓妝容氣質更偏成熟清冷。

比起強調妝感存在，2026 年的妝容趨勢更在意比例與結構本身，而高允貞這種「留白與加深」妝容邏輯，正是這股風向的最佳示範！

