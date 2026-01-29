《愛情怎麼翻譯》高允貞頭髮多到讓人嫉妒！普通人也能用這4招養出同款神級髮量

（圖／取自 goyounjung IG）

最近社交平台幾乎被《愛情怎麼翻譯》的側拍與合體花絮洗版，看著男女主角互動，留言區滿滿都是「我贊成這對 CP 談戀愛！」的熱情應援。除了甜蜜劇情，高允貞那彷彿自帶濾鏡的美貌更是焦點，特別是她那豐盈到令人羨慕的髮量，靠著「高顱頂」髮型不僅更顯小臉精緻，還自帶一種貴氣感。很多人以為髮量是天生的，但其實「養髮」就像養皮膚一樣，需要細緻的呵護。想要告別扁塌、稀疏，妳需要的不只是洗髮精，更是一套全方位的「富養」邏輯。現在就跟著我們一起掌握這四個祕訣，把高允貞同款的神級秀髮養出來！

（圖／取自 goyounjung IG）

▎祕訣一：養髮由內而外，高蛋白飲食是髮絲的「建築材料」

想要秀髮豐盈、髮質強韌，光靠擦保養品是不夠的，日常飲食才是最重要的根基。髮絲與頭皮主要由蛋白質構成，因此多攝取鮭魚、雞蛋、豆類等高蛋白食物，能有效增強髮根的生命力。

核心營養公式： 除了蛋白質，維生素 A（胡蘿蔔）、維生素 C（柳丁）、維生素 D（蛋黃）與維生素 E（杏仁）也是讓頭髮亮澤的關鍵。

進階光澤感： 建議搭配富含鐵質的紅肉與 Omega-3 脂肪酸（核桃），能讓髮絲更有光澤與彈性。如果平時生活忙碌，補充生物素（Biotin）或維生素 D 也是從內在穩固髮質的好方法。

（圖／取自 goyounjung IG）

▎祕訣二：日常隨手啟動循環，頭皮精華與梳頭儀式

想讓頭皮保持健康、髮絲強韌，可以從生活中的微小習慣開始。每天早晚花幾分鐘進行「全方位梳理」：從額頭到頭頂、耳邊到頭頂、甚至從脖子後方逆著梳向頭頂。

感官療癒： 搭配頭皮精華液進行按壓，不僅能促進血液循環、提升頭皮彈性，還能讓妳在繁忙的一天中獲得短暫的安定。

水分補給： 特別是在乾燥的季節，多喝水除了對皮膚好，也是維持頭皮水分平衡、減少斷髮不可或缺的細節。

（圖／取自 goyounjung IG）

▎祕訣三：避開掉髮地雷，拒絕 NG 的牽引性傷害

要擁有高允貞那種毫不費力的豐盈感，首先要學會「避雷」。很多女孩喜歡紮的高馬尾或緊湊包頭，其實是髮根的隱形殺手。

給頭皮留白： 綁頭髮時應避免過緊，並記得經常更換「分髮線」的方向，這能減少特定區域頭皮的壓力，有效預防牽引性掉髮。

頭皮也怕曬： 紫外線會加速頭皮老化，使髮根變得脆弱。外出時戴上帽子或撐傘，給頭皮足夠的遮蔽，才能讓髮根長得更穩固。

（圖／取自 goyounjung IG）

▎祕訣四：深層淨化與頭皮抗老，打造「高顱頂」的關鍵肥沃地

很多女孩明明洗了頭，髮根卻還是扁塌？這可能是因為頭皮長期堆積了老廢角質與油垢。「頭皮是臉部肌膚的延伸」，想要擁有高顱頂的支撐力，頭皮的深層淨化與抗老至關重要。

頭皮排毒： 每週建議使用一次「頭皮專屬去角質」或「深層淨化液」，清理毛囊附近的堆積物，讓髮根重新獲得「站起來」的空間。

抗老防護： 選擇含有積雪草或胜肽等抗老成分的頭皮護理產品，維持頭皮的緊緻與健康。只有頭皮這塊「土壤」肥沃了，長出來的頭髮才會又黑又亮，輕輕鬆鬆就能做出讓小臉更精緻的高顱頂造型！

（圖／取自 goyounjung IG）

