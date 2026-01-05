愛情無關年齡／天王娶小22歲的她遭批「格差婚」 被看衰8年婚姻形象大逆轉

郭富城老婆方媛婚後低調育兒，反獲得好評。（翻攝自方媛微博）

林俊傑和小21歲的網紅七七熱戀，雖然年齡差讓網友唱衰，但過去天王們和嫩妹的組合，走向並不都是負面結局，香港天王郭富城的愛妻方媛，甚至一路逆襲成了婚姻教科書般的典範。

香港歌手郭富城的老婆方媛，一開始因為22歲的年齡差距被看衰，加上女方網紅的身分，被批評是「格差婚」。但方媛婚後減少娛樂圈的曝光，也未積極經營網紅形象，藉由低調育兒，在結婚8年後改寫形象，反被認為是婚姻教科書。

易夢玲和胡彥斌在馬爾地夫熱吻，之後高調認愛。（翻攝自易夢玲IG）

同樣是中國大陸的男星，42歲的胡彥斌與女友易夢玲相差16歲，去年10月遭網友直擊，兩人在馬爾地夫的海邊激情熱吻，女方曾一度否認，稱影片是AI變造。但隨後胡彥斌爽快認愛，且還帶著女友在當地的機場和粉絲合照。

黃曉明前女友葉珂分手後，火速懷胎生子，但沒證實生父是誰。（翻攝自葉珂微博）

中國大陸男星黃曉明的網紅前女友葉珂，比男方小15歲，戀情一傳出，葉珂就被爆料，是透過「名媛培訓班」出來的，黃曉明雖不畏流言愛的高調，但才認愛2個月就因為「現實的原因」黯然分手。

