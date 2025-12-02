愛情經典《樂來越愛你》中山73甜蜜重映

記者王丹荷／綜合報導

臺中藝術電影院中山73影視藝文空間12月將推出「雙焦點主題」影展，首波主題聚焦「千面影后 伊莎貝雨蓓」，1次呈現影后4部名作，包括與南韓名導洪常秀合作的詩意之作《旅人所嚮》；遠赴日本「千寺之城」京都拍攝的《日安，朵朵》攜手坎城名導安德烈泰希內的《鄰家密友》；以及與法國導演尚保羅沙洛梅合作的懸疑力作《無人相信的真相》。

另一焦點主題「愛無設限：在旋律中相遇」，則精選3部愛意無限的絕美佳片。包括擁有「聖誕節必看」美譽、洋溢幸福氛圍的《愛是您・愛是我》；將情侶分手寫成美好契機、情節動人且峰迴路轉、直擊戀人的愛情初心的《愛情無論如何》；以及大銀幕10週年限定回歸、橫掃奧斯卡6項大獎的愛情經典《樂來越愛你》（La La Land）。

12月「台中拍」單元將強勢推出由資深藝人李㼈擔任製片、安景鴻執導的勵志電影《突破：三千米的泳氣》作為強打，講述7位盲泳者成功完成泳渡日月潭心願的故事。該片由李紫嫣、蕭煌奇、范逸臣、翁家明、林美貞、王月和李㼈主演，全臺票房已突破930萬臺幣，正向千萬票房持續邁進。

為讓觀眾更深入了解影片幕後歷程，臺中市影視發展基金會將於本週六（6日）下午4時，在「中山73」舉辦主題講座《突破自我的勇氣》，邀請女主角李紫嫣分享她為戲泳渡日月潭的驚險經驗及演藝工作趣事，活動可於「中山73」官方臉書粉絲專頁報名參加。