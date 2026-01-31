愛情詐騙慣犯化名「金城富」犯案多起 檢方追加起訴

愛情詐騙慣犯金國富化名「金城富」去年詐騙多起，遭檢方追加起訴。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕56歲愛情詐騙慣犯金國富從2017年起，透過各項網路交友軟體、網路平台，化名「金城富」以高富帥形象在各交友軟體獵豔，之後又以有急用借款，讓多位婦女心肝情願為其掏腰包，法院判刑案子至少超過六起，去年金國富又分別誘騙劉姓、台姓女子42萬元，遭檢方以詐欺罪嫌起訴，另金去年8月以同樣手法詐騙蔡姓女子16萬元，檢方也追加起訴。

檢察官認為，金男過去已有多起詐欺前科，包括借貸詐騙、感情詐騙等，累計多次遭判刑，並於2022年間假釋出監，2024年4月間期滿，正值累犯期間，且手法與前案雷同，顯見其對刑罰反應力薄弱，惡性重大，除依詐欺取財罪嫌起訴外，並建請法院依刑法第47條規定加重其刑。

檢方調查，金國富於去年4月22日起，透過交友軟體、通訊軟體LINE結識蔡姓女子，於8月20日相約碰面，金向蔡佯裝其兄因酒後駕車遭警方查獲，需支付具保金30萬元，尚缺16萬元，蔡女取得款項在金所駕駛自小客車內，當面交付現金16萬元，未料金取得款項後，故意將車開到統一超商門市，並趁蔡女下車幫忙買菸、咖啡之際駕車逃逸，蔡女始知受騙後報警處理。

