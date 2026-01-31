愛情詐騙慣犯化名「金城富」犯案多起 檢方追加起訴
〔記者謝武雄／桃園報導〕56歲愛情詐騙慣犯金國富從2017年起，透過各項網路交友軟體、網路平台，化名「金城富」以高富帥形象在各交友軟體獵豔，之後又以有急用借款，讓多位婦女心肝情願為其掏腰包，法院判刑案子至少超過六起，去年金國富又分別誘騙劉姓、台姓女子42萬元，遭檢方以詐欺罪嫌起訴，另金去年8月以同樣手法詐騙蔡姓女子16萬元，檢方也追加起訴。
檢察官認為，金男過去已有多起詐欺前科，包括借貸詐騙、感情詐騙等，累計多次遭判刑，並於2022年間假釋出監，2024年4月間期滿，正值累犯期間，且手法與前案雷同，顯見其對刑罰反應力薄弱，惡性重大，除依詐欺取財罪嫌起訴外，並建請法院依刑法第47條規定加重其刑。
檢方調查，金國富於去年4月22日起，透過交友軟體、通訊軟體LINE結識蔡姓女子，於8月20日相約碰面，金向蔡佯裝其兄因酒後駕車遭警方查獲，需支付具保金30萬元，尚缺16萬元，蔡女取得款項在金所駕駛自小客車內，當面交付現金16萬元，未料金取得款項後，故意將車開到統一超商門市，並趁蔡女下車幫忙買菸、咖啡之際駕車逃逸，蔡女始知受騙後報警處理。
更多自由時報報導
台中31歲媽攜2幼子輕生 3歲、8歲童送醫搶救不治
貨輪變運毒船！陽明海運「環明輪」船長涉走私價值數億海洛因收押禁見
疑和男友爭吵情緒失控 台中無業媽害死3歲、8歲兒恐涉這些罪
金價重挫近10％ 創1983以來最大跌幅 銀價暴跌約30％
其他人也在看
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 98則留言
台64丟包悲劇！死者弟痛斥不實指控：比4車輾過還痛
新北市中和區台64快速道路日前發生一起悲劇，一名25歲溫姓替代役男在搭乘計程車時，因疑似踢到駕駛座椅背，遭46歲林姓司機要求下車。不料，溫男下車後疑似因不勝酒力倒臥路中，接連遭4輛車輾過不幸身亡。此案引發社會廣泛關注，死者家屬對外發聲，強調不實指控對家屬造成的傷害比死亡更痛，並呼籲停止揣測，等待司法還原真相。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 24則留言
台64命案12分鐘關鍵音檔曝！ 政大教授憤怒：丟包是許可的？
一名政治大學畢業的溫姓男子，日前疑似喝醉後被計程車司機丟包在台64上，隨後遭4車輾過身亡，原本有一說是他酒後和司機爭吵，才讓對方大發雷霆將人丟在車內，但行車紀錄器畫面卻顯示，他在短短12分鐘的車程近乎沉默，對此，政大副教授兼學務長蔡炎龍痛心地說：「現在又多了一種憤怒。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32則留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 21 小時前 ・ 10則留言
米倉涼子沒事了 涉麻藥案獲不起訴處分
日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關法規，日前遭警方以書面方式移送東京地檢，今（30日）公布最新處分結果，決定對米倉涼子作出不起訴處分，正式結束相關調查。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4則留言
鄰居稱有男子宰殺幼犬 警到場他自曝是「果子狸」
新北市 / 綜合報導 新北市新店區，民眾報警說，有一名男子在屠殺小狗。透過監視器畫面看到，光天化日之下，男子就在民宅前，拿著利器處理動物，後來警方到場，發現男子沒有屠宰行為，他從冰箱拿出一包肉品，說那是「果子狸」， 警方 通報新北市動保處，目前仍在偵查，不過，獵捕野生動物已經違反動保法，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬到200萬罰金！！ 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 4則留言
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 5則留言
老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北報導因為吃醋爆發衝突還亮槍！昨晚（30日）新北市新莊，一名女子在熱炒店舉辦尾牙，邀請了不是公司員工的男子，沒想到被男子的老婆知道後，認為兩人有曖昧，因此衝到現場，先是爆發口角跟推擠衝突，隨後又撂兒子來助陣。兒子真帶著兩名朋友到場，手握空氣槍揮舞恐嚇，當場被警方帶回法辦。晚間熱炒店外，一大群民眾喝得醉醺醺，看到警方到場，立刻往激動地往員警身上擠。男子著急想跟警方說發生什麼事，不停往前衝，就怕衝突再擴大，員警立刻噴辣椒水，把雙方隔開。但真正鬧事的，是三名蹲在一旁的男子，警方還在他們身上搜出空氣槍。老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣（圖／民視新聞）附近民眾：「之前還有開槍，他們主要是酒攤啊，很大聲這樣子，打架就不用講（很多）。」民視記者王毓珺：「鬧事的地點就在這間熱炒店，最近是歲末尾牙旺季，不少人都會喝得比較多，因此也更容易因為酒醉發生糾紛。」事情發生在30號深夜11點多，新北市新莊區中華路二段上，還原事發經過，33歲的顏姓女子，在店內舉辦尾牙餐敘，還邀請了不是員工的60歲陳姓男子，被陳姓男子的老婆知道後，認為雙方有曖昧，一氣之下衝到現場，爆發口角推擠，隨後更撂兒子前來助陣。老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣（圖／民視新聞）19歲的翁姓兒子，開車載著兩名少年到場，為了助威，甚至還亮出空氣槍揮舞恐嚇。新莊分局偵查隊副隊長林廷璋：「立即逮捕持空氣槍恐嚇之3名犯嫌，詢後依恐嚇及恐嚇公眾罪嫌，移請臺灣新北地方檢察署偵辦。」感情中互相信任還是很重要，否則因為一時吃醋，不僅毀了別人的尾牙，還害兒子進警局，實在得不償失。原文出處：老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣 更多民視新聞報導吃尾牙搭上線！已婚工程師帶女同事上摩鐵 還被慫恿：不然離婚只剩我沒槍？新莊尾牙糾紛「3青年亮槍恐嚇」 警方逮人送辦只差一頂安全帽！騎士拒檢失控撞人 500元罰單瞬間「變7個月徒刑」民視影音 ・ 57 分鐘前 ・ 發表留言
台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導台中市北屯區天津路、崇德路今（30）日上午10點多驚傳火警，包括寢具店、髮廊等多棟房屋不明原因起火，火勢一度猛烈、大量黑色濃煙四竄；消防局獲報後立即派遣消防車37輛、消防人員79名到場處理，目前統計包含火燒商場及倉庫共8戶，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市消防局表示，今（30）日上午10時16分受理北屯區天津路三段火警案件，派遣第八大隊、轄區文昌分隊等共計19個單位，出動各式消防車37輛、消防人員79名。消防局指出，目前統計共8戶（商場及倉庫）受到火災波及，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警，消防局獲報後趕赴現場滅火。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光 更多民視新聞報導噪音惹殺機！台南廚師深夜怒刺36刀遭羈押 鄰居聽聞「自首報案聲」呂秋遠逼女律師墮胎、離職 北院判賠60萬鍵盤俠麻煩大了！網路公然侮辱修法嚴懲 「最重可關多年」刑責曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台中31歲母疑亂餵藥奪2子命 高大成：孩子生前恐遭數小時折磨
【緯來新聞網】台中市西區向上路一段發生兩名幼童死亡案件，警方於31日凌晨接獲報案，發現8歲及3歲男童緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3則留言
男扮警闖銀樓 持「橡膠榔頭」痛毆老闆娘...未搶劫逃逸
桃園市 / 綜合報導 桃園區中正路上一間在地超過40年的銀樓，今(29)日中午突遭一名假警察闖入，他先是假意與老闆娘寒暄，緊接著就拿出預藏的橡膠榔頭，對老闆娘痛毆後倉皇逃離，再變裝騎機車逃逸，警方目前已經掌握相關嫌疑人積極查緝中，不過弔詭的是，男子並沒有趁亂搜刮店內財物，動機究竟為何，警方持續釐清。黃澄澄的金飾，擺滿玻璃櫥櫃，這時一名警察走進銀樓。陌生男子VS.銀樓老闆娘說：「有什麼案子嗎，(什麼，沒有)，最近有沒有什麼可疑的人。」最近有沒有什麼可疑的人，與老闆娘寒暄，關心附近治安，一切看似很正常，但下一秒畫風突變。銀樓老闆娘說：「欸欸，欸。」男子突然掏出預藏的榔頭，就是一頓胡亂猛揮，10秒內痛毆11下，老闆娘即使雙手抱頭，痛到蹲在地上，他仍不罷休。銀樓老闆娘說：「救命啊，救命啊，救命啊。」遭到陌生人攻擊，老闆娘直喊救命，男子見狀趕緊丟下凶器，落荒而逃，誇張場面就發生在，桃園區中正路上。29日中午12點多，老闆娘頭部流血手指骨折，警方獲報展開調查，不過這衣服，怎麼跟闖店的男子不一樣，原來這名男子是假警察，更被目擊案發前，就在銀樓附近閒晃。記者VS.當事銀樓老闆說：「他站在外面那邊，站好幾個小時。」警方透過監視器循線追人，發現男子後續變裝騎機車逃逸，而實際檢視他的假警察穿著，頭戴安全帽面戴口罩，疑似想躲避監視器，甚至還戴上手套，避免留下指紋，這件象徵警察身分的雨衣，則是網購而來，預藏凶器還提前勘查現場，疑似早有預謀。記者VS.當事銀樓老闆說：「我們做生意，沒有跟別人結怨，(都是和和氣氣)，對啦，會買就賣，，不買就不賣。」講沒跟人家結仇沒有糾紛。桃園分局副分局長王智瑋說：「該店內亦無財物受損，本分局已成立專案小組，目前已鎖定對象，通報各單位啟動線上攔截圍捕。」該店內亦無財物受損，本分局已成立專案小組，目前已鎖定對象，通報各單位啟動線上攔截圍捕，而這間銀樓其實就在，金飾珠寶一條街，前兩天才在執行防搶演練，疑似才讓嫌犯假扮警察趁虛而入，警方已經透過監視器，掌握車輛及相關嫌疑人，持續追緝釐清案情。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
衛福2月新制一次看！146萬人明起可提前領藥
[NOWnews今日新聞]衛福部今（30）日公布2月將上路的新制，包括癌症用藥及農曆春節將至，原定於春節連假期間回診的慢性病患，屆滿或用罄日若介於2月14日至2月22日者，可提前在1月31日開始預領藥...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中2童遭母餵不明藥物吐白沫亡 高大成指關鍵點：恐被折磨2小時死亡
台中市今天凌晨發生人倫悲劇，31歲陳姓女子情緒不穩，疑似餵食2名3歲及8歲幼子不明藥物，企圖攜子輕生，2名幼子送醫搶救不治。高大成表示，以最早傳出疑似餵食安眠藥來說，成人就算大量食用也不會致命，但是兒童臟器發育未成熟，無法代謝藥物，會引發肝腎衰竭死亡，他更痛斥，讓幼童吞食大量藥物非常可惡，這不是加工自由時報 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
司機說法疑遭打臉！學霸替代役被丟包台64喪命 家屬：不實指控不亞於4車輾過的痛
一名25歲的溫姓替代役男本月25日凌晨遭計程車司機丟包在新北市台64線快速道路，隨後遭後續經過的4台車輛輾斃。起初司機聲稱溫男不斷踹椅背導致口角，然而行車紀錄器影像曝光後，發現溫男幾乎全程靜默，僅有幾聲「叩叩叩」聲響，並未有所謂的2人口角。溫男的胞弟透過時代力量黨主席王婉諭發聲表示，不實指控對哥哥的傷害不予於被4台車輾過的痛，呼籲停止留傳不實消息，讓司法釐清真相。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 91則留言
影/台中2幼童遭餵藥慘死 生母殺人罪嫌移送地檢署
台中市日凌晨發生一起命案，一名陳姓女子（31歲）疑因餵不明藥物造成2名幼子喪命，警方查出女子曾遭前夫家暴，長子更曾遭不當管教，檢警下午在殯儀館進行相驗，後續將擇日解剖釐清死因，相驗結束後檢方指示將2童生母陳女依殺人罪嫌移送地檢署，晚間檢方複訊後將作出處分。中天新聞網 ・ 20 分鐘前 ・ 發表留言
台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒 高大成：恐折磨2小時死去
根據警方調查，該名母親曾主動打電話給友人求助，表示自己想不開、想輕生，通話內容充滿負面情緒，友人立即趕往其住處查看，發現2名男童已無呼吸心跳，隨即報警並撥打119。警消人員抵達時，看見2名男童躺在床上，嘴唇發紫、口吐白沫、牙關緊閉，已無生命跡象，分別送往林新醫...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發表留言
小兄弟遭灌藥雙亡！恐需解剖驗毒物 二寶媽做筆錄僅冷回「忘記了」
台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，今（31）日凌晨餵食2名兒子服用不明藥物後造成死亡，警消人員趕抵時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，將她四肢綑綁後送醫進行保護管束，約下午時分，女子被帶回派出所製作筆錄，不過面對警方詢問，女子多以「不知道」、「忘記了」回應，無法清楚說明動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台中2寶媽精神不穩下毒手⋯灌藥害死2子！男友嘆：曾寬慰仍擋不了憾事
今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物，導致2男童失去生命跡象倒臥家中，經送醫搶救仍不治。據悉，該女子近期疑似因與男友有分手糾紛，造成她情緒低落，男友曾多次安慰依然無法阻止憾事發生。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
割頸案凶嫌發監前犯案 土風舞師家屬批「蓄意殺人」｜#鏡新聞
昨天（1/29）台中發生一起命案。一名有種植大麻前科，被判刑定讞的35歲張姓嫌犯，在入監服刑前，持刀砍人，導致一名土風舞老師身亡。死者家屬痛批，上次嫌犯已經對死者勒過脖子，當下他們選擇原諒他，沒想到下一步居然是行凶殺人。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
國防部旁傳槍響 男巷內試空氣槍稱「射小鳥」
台北市 / 綜合報導 日前在國防部旁傳出槍響，警方獲報後到場，發現是一名52歲男子，在巷弄內玩空氣槍。他向警方供稱，自己是想試槍，瞄準的是樹上的小鳥，而這把則槍是妻子幫他買的。原本要拿來玩生存遊戲。所幸經過鑑定，這把槍枝沒有殺傷力，但是男子還是被依法裁罰。黑外套男子在巷子裡面，走來走去鬼鬼祟祟，確認一旁沒有人看到他，扣下板機就把手往旁邊一伸，朝上射擊，之後馬上收手，假裝沒事繼續閒晃，但他開槍的地點，就在國防部附近，居民聽到槍響，趕緊報案求助，警方不敢大意立刻趕到現場。員警說：「他有BB彈，(對，這瓦斯槍)，查過型號嗎。」張姓嫌犯還在原地，疑似想繼續尋找目標，卻被警方逮個正著，事發在台北市中山區，52歲的張姓男子深夜11點多，跑到公園旁邊開空氣槍，一連擊了好幾發，嚇壞附近居民。附近民眾說：「反覆造成車子的蜂鳴(響)，(應是槍)的震動，車子有時候滿敏感的，就是車子的警報聲，持續了大概快一個小時吧，他就是響完，過一陣子又再響。」男子落網後向警方表示，當時是要試槍順便射下樹上的小鳥，理由相當荒謬，而這把空氣槍是三年前要玩生存遊戲，由妻子幫他購買的。台北市警中山分局大直派出所長賴新天說：「當場查獲其所有之空氣槍一把，彈匣一個，並依違反社會秩序維護法，帶返所偵辦。」幸好槍枝經過測試沒有殺傷力，但男子在住宅巷弄內試空氣槍，BB彈有可能損壞他人財物，也引發居民恐慌，即便沒有造成人員受傷，還是被依社維法開罰9000元。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 發表留言