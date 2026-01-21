愛情詐騙機房藏夢幻天堂「宿霧」台菲聯手遣返17人

陳姓男子被遣返回台時，雙手上銬、眼神凶狠。（圖／東森新聞）





有四海幫背景的陳姓男子，兩年多前在宿霧的別墅裡成立詐欺機房，專門鎖定台灣人，利用網路愛情騙私密照後剝皮詐騙。刑事局蒐集情資，跟菲律賓情報總隊以及國家調查局合作，一舉逮捕17人。當地法院審理後，將他們遣返回台受審。

四海幫海森堂幹部陳姓男子，因為涉及跨境詐欺案件，和同夥狼狽落網，被遣返回台時雙手上銬、眼神凶狠，似乎對自己所做的事情完全沒有感到後悔。

警方：「把手舉起來。」

去年5月，刑事局警方會同菲律賓執法單位執行搜索勤務，過程中由刑事局提供情資給菲律賓情報總隊以及國家調查局，成立專案小組之後，順利直搗詐欺機房，一舉逮捕17人，其中6人還是通緝犯。

警方調查這一夥詐騙集團，不只成員都是台灣人，還發現他們都專門鎖定台灣人行騙，整個案件在菲律賓的法院結案之後執行遣返程序，17名嫌犯通通都被押解回台。

根據了解，這一個詐騙機房在兩年多前就已經成立，專門以假投資、假愛情以及假公益手法，誘騙被害人投資虛擬貨幣，最終因為違反當地法令被拘留9個月。

宿霧以美食美景聞名，被詐騙集團鎖定，在當地豪宅區租別墅成立地下一樓、地上四層樓的機房。主要就是因為宿霧離台灣比較近，加上跟泰國、緬甸等地區相比，物價更加便宜。

菲國移民局局長秘書兼律師OLIQUINOROLAND：「問題是他們在菲律賓有刑事案件，所以不能馬上遣返，居中積極請求法官解除刑事案件才能遣返。檢察官去處理之後，並核發遣送令，所以才在9個月後遣返。」

這一次台菲合作，斬斷度假天堂裡的詐騙產業鏈。

