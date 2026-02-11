愛情貼貼甜蜜放送、卡馬北鼻迎春加持 台南空山祭情人節閃亮登場

▲山林賀歲愛情聯聯看。

【記者 劉秋菊／台南 報導】在山林夜色與光影交織之間，2026龍崎光節：空山祭《山林呼喚》於情人節期間推出限定企劃「愛情呼喚」，邀請民眾在虎形山公園，用更溫柔的方式感受陪伴、分享與心意，讓節日不只是打卡紀念，而是一段被好好記住的夜晚。

▲214當日限定。

情人節當日，活動現場設置愛心氣球與互動拍照點，民眾可於展場內與「愛醬氣球」合影，將照片上傳至IG限動並TAG空山祭官方帳號，即可兌換情人節限定「愛情貼貼」粉嫩貼紙；同時還有「山林賀歲．愛情聯聯看」打造迎春氛圍，邀請情侶於展區內手比愛心合影、完成指定分享，即可兌換馬年超萌春聯「卡馬北鼻」。

廣告 廣告

此外，現場亦推出情人節限定商品回饋，只要購買「情人商品套組」或「前世情侶裝套組」，即可獲得「愛情破冰．棒」一支，以「一人一半、感情不散」作為節日祝福。所有兌換品項皆為限量提供，換完即止。

在限定活動之外，空山祭也於情人節當週安排多場夜間演出，讓音樂成為情感流動的另一種語言。2月13日晚間登場的「青春共鳴場」，集結來自臺南的獨立音樂人與校園創作社團，從民謠、流行到搖滾與樂器演出，交織出屬於年輕世代的聲音風景；2月14日情人節當晚，則由獨立樂團檸檬草與德籍音樂家 Axel 帶來「溫柔私語時」，以輕柔民謠與低調電子聲響，陪伴觀眾在山林中度過一場溫暖而安靜的情人節夜晚。

▲愛情破冰棒。

此外，2月7日晚間也將舉辦花藝工作坊「生之森・Floral Dialogue｜森靈漫舞」，由「草日制花」設計師 Eddy 帶領參與者，以花草與自然素材為媒介，回應「山林呼喚」的策展主題，親手完成一件專屬於自己的花藝作品。透過與植物的接觸與排列，讓節奏慢下來，在夜色與山林之間，重新感受生活的呼吸。

文化局表示，空山祭希望透過情人節限定企劃，讓展覽不只是觀看藝術的過程，也成為人與人之間交流情感的場域。無論是情侶、朋友或獨自前來的觀眾，都能在光影、音樂與山林的陪伴下，找到屬於自己的節日片刻，讓愛情與祝福在空山之中，靜靜被聽見。報名連結｜https://forms.gle/HJg7GPuNwZGnHzaP8（照片記者劉秋菊翻攝）