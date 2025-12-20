愛情長跑10年今晚大婚！金宇彬、申敏兒婚紗照公開了 雪中回眸太浪漫

金宇彬（左）與申敏兒搶先公開婚紗美照。翻攝IG@ament_official

金宇彬、申敏兒絕美婚紗照曝光了！交往10年的兩人，今（20日）晚將在首爾新羅酒店完婚，兩人同屬的AM娛樂搶先在官方IG公開兩人的婚紗照，瞬間湧入大批網友留言刷祝福，喜氣洋洋。

金宇彬與申敏兒的經紀公司AM娛樂，今在婚禮前夕，搶先釋出一張婚紗美照，照片中兩人在大雪紛飛的雪中回眸一笑，儘管是黑白畫面，兩人的燦爛微笑依舊超暖超甜，幸福滿溢。

金宇彬（左）與申敏兒在雪地中浪漫拍婚紗。翻攝IG@ament_official

AM娛樂也寫道，「今天申敏兒演員及金宇彬演員將舉辦婚禮，感謝各位給將攜手一生的兩人，獻上祝福與應援。兩人往後也將以演員申敏兒、演員金宇彬之姿，努力帶來好的作品回報大家，謝謝大家。」

新婚樂捐3億韓元

而愛心不落人後的準新人，今也趁著大喜之日暖心發聲，透露今年將持續參與公益，趁著年末樂捐3億韓元（約新台幣640萬元）給韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院、Good Neighbors（好鄰居）等多個機構，幫助更多需要關懷的人。

