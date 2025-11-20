愛情長跑10年！金宇彬、申敏兒宣布結婚 曾陪度過鼻咽癌

南韓演員金宇彬和申敏兒宣布婚訊。（圖／翻攝自X）





南韓演員金宇彬在2015年和申敏兒認愛後，穩定交往至今，女方更曾停工陪伴治療癌症，今（20日）更宣布兩人將於12月20日舉辦非公開婚禮。

金宇彬和申敏兒在2015年7月被爆出緋聞後，兩人便透過經紀公司認愛，表示在同年2月時因為拍攝同一服飾品牌代言廣告而互相產生好感，5月開始交往。

隨後，在2017年金宇彬罹患鼻咽癌暫停研議活動時，申敏兒也同樣停工陪伴，直到病癒雙雙回歸螢光幕，如今宣布喜訊引發全網祝福。



