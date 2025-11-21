愛情長跑10年! 韓星金宇彬.申敏兒宣布12月將舉辦婚禮

生活中心／綜合報導

韓國男星金宇彬，因為拍攝廣告認識演員女友申敏兒，兩人愛情長跑10年，一起走過許多人生關卡，今天金宇彬宣布，兩人將在下個月20號舉辦婚禮，消息一出讓粉絲們又驚又喜。

韓劇"許願吧，精靈"：「不能讓死人復活不能前進未來，除此之外只要你想要的，都能實現。」

新作品中演出幫大家實現願望的神燈精靈，20號金宇彬也開心告訴粉絲他的願望，即將實現。





韓星金宇彬宣布結婚喜訊！ #-#攜手愛情長跑10年女友申敏兒步入禮堂

韓星金宇彬演出韓劇"許願吧，精靈"。（圖／Netflix）

親自寫信，問候粉絲，你們好嗎，有件事我希望第一時間跟你們分享，是的我要結婚了，與一位跟我在一起很久的愛人，我們將建立家庭，攜手共度餘生，希望能得到你們的支持，讓我們未來的路，更加溫暖美好。

而與金宇彬愛情長跑的對象，正是韓國女星申敏兒。

2015年申敏兒與金宇彬一起拍攝廣告相識，同年傳出姊弟戀，兩人也大方承認戀情，但在2017年，金宇彬被診斷出鼻咽癌，全面暫停演藝工作，進行治療，申敏兒不僅沒有怯步，反而推掉許多演出機會，陪在金宇彬身旁。

韓星 金宇彬：「很害怕也很恐懼，嗯我當時是那樣，然後恢復之後又擔心，我有辦法回到以前的工作嗎，有辦法重新工作嗎。」





韓星金宇彬.申敏兒宣布12月將舉辦婚禮。（圖／CF World）





在申敏兒的陪伴下，金宇彬勇敢戰勝病魔，兩人更一起接下金宇彬復出後的第一部電視劇。

韓劇"我們的藍調時光"：「我只是過一天算一天。」

兩人也經常在社群上，隔空放閃，感情相當甜蜜，如今長跑10年的感情終於修成正果，而根據韓媒報導，婚禮將在下個月20號舉辦，雖然婚禮不對外開放，但粉絲們已經送上滿滿祝福。





