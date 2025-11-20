愛情長跑11年！金宇彬、申敏兒宣布結婚 婚禮日期曝光

金宇彬、申敏兒宣布結婚。翻攝自IG



南韓演藝圈「最長久情侶」之一的金宇彬、申敏兒，宣布將在12月20日於首爾低調舉行婚禮。兩人因拍攝廣告結緣，愛情長跑11年來一路互相扶持與陪伴，歷經低潮與金宇彬罹癌陰影，如今終於修成正果。

金宇彬今（11/20）日下午2時於官方粉絲社群貼出手寫信，希望第一時間向多年支持他的粉絲報喜，「想最先把消息告訴一直給我滿滿愛與應援的大家。是的，我要結婚了。想與長久陪伴在我身邊的那位，一起組成家庭，一起走下去。」並請粉絲繼續給予兩人的未來溫暖祝福。

金宇彬曬手寫信宣布結婚。翻攝自微博

兩人所屬的AM Entertainment隨後也透過韓媒證實喜訊，表示金宇彬、申敏兒在多年相伴中建立深厚信任，決定成為彼此的終身伴侶。婚禮將在首爾某處舉行，僅邀請雙方家人與少數親友，以非公開方式低調完成儀式。公司也強調，兩人在婚後將持續專注演藝工作。

金宇彬與申敏兒2015年因合作廣告而相識相戀，公開戀情後大方穩定交往。2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒始終不離不棄，陪伴他度過艱辛治療期，兩人堅定的感情更被視為韓國娛樂圈的模範伴侶。除了愛情長跑，他們也因多年來累計超過11億韓元的公益捐款，被外界稱為「善行情侶」。

