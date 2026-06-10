愛情長跑14年畫句點！鄭敬淏、秀英證實退回「同事關係」 粉絲震驚：再也不相信愛情

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國資深演員鄭敬淏與少女時代成員秀英愛情長跑14年，未料昨（9）日卻驚傳分手。雙方經紀公司也發文證實2人因行程繁忙、彼此疏遠，因此決定分開。而鄭敬淏在分手前的當天上午，才在現實動態上發出2人共同飼養的愛犬「淏英」，消息曝光後，讓不少粉絲直呼：「再也不相信愛情了。」

鄭敬淏昨日上午曾透過個人社群媒體上傳與秀英共同飼養的愛犬「淏英」，並幽默配文「放屁精」，當時尚未看出分手跡象。隨後，有眼尖網友發現鄭敬淏突然取消追蹤秀英，讓許多粉絲擔心他們是否分手，而消息傳出約9小時後，秀英經紀公司Saram Entertainment便率先證實，「兩人確實已經分手，但決定繼續保持同事關係。」

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據了解，鄭敬淏與秀英自2012年透過教會認識，2014年認愛後，14年來2人一直保持低調，幾乎不會公開放閃，不過也不避諱在節目或公開場合上提到對方。而2人的愛情故事也令許多人稱羨，包括秀英為了不吃牛肉的鄭敬淏，多年來只吃雞肉，而鄭敬淏也為了秀英戒菸等。去年12月2人還被路人拍到帶著同款棒球帽一同現身購物中心逛街。如今，雙方證實分手後，令外界相當震驚。

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