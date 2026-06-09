愛情長跑14年！鄭敬淏、秀英宣布分手 公司證實：維持同事關係

韓國男演員鄭敬淏與少女時代成員秀英愛情長跑14年，過去一直被外界公認為演藝圈的模範情侶，不過近日有網友發現兩人在社群平台悄悄取消追蹤對方，猜測可能已經分手，今（9）日雙方經紀公司證實兩人的分手消息，讓粉絲感到相當驚訝，直呼「再也不相信愛情了！」

據韓媒報導，鄭敬淏所屬經紀公司Management Allum證實，「因為行程繁忙變得疏遠，兩人已經分手」；秀英的經紀公司Saram Entertainment也表示，雙方決定繼續保持良好的同事關係，確定結束長達14年的戀愛關係。

廣告 廣告

現年43歲的鄭敬淏與36歲的秀英，最初是在2012年在教會活動上相識，之後逐漸發展成情侶關係，直到2014年被爆出戀愛傳聞後，兩人也迅速公開認愛。多年來兩人愛的低調，但經常為對方的工作應援，在採訪等正式場合也從不掩飾對彼此的愛意，甜蜜感情羨煞眾人。所以此次分手消息一出，也讓大批粉絲紛紛表達震驚與不捨。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

少女時代第一位人妻！Tiffany今登記結婚情牽卞約漢 曝婚禮形式