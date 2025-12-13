愛情長跑20年！李國超補辦婚宴「被問洞房」 高欣欣：我們有婚房

演藝圈銀色夫妻檔李國超與高欣欣在相愛長跑20多年後，終於在12月12日補辦婚宴，在眾多好友的見證下正式步入禮堂。婚宴上，兩人不僅大方放閃，還在訪問中來了個深情之吻。高欣欣透露，婚禮籌備過程中最困難的是安排座位，她特別為已故好友屠穎保留了一個位置，希望對方也能一同見證這幸福時刻，談及此事時更是感觸落淚。

高欣欣、李國超辦婚禮。（圖／張哲鳴攝）

這場婚宴星光熠熠，眾多演藝圈好友齊聚一堂，送上真摯的祝福。高欣欣分享，她和李國超終於在這一天補辦婚宴，兩人相守20多年，終於在12月12日這個特別的日子完成這個心願。李國超則開心表示很高興終於與高欣欣辦婚禮了，兩人在婚禮上的互動不僅甜蜜，還充滿了搞笑有趣的小插曲，展現了他們獨特的夫妻情誼。

高欣欣在婚禮中特別感性，她提到為已故好友屠穎留了一個空位子，希望對方也能到場。高欣欣表示，大家都很想念屠穎，尤其是她特別想念對方。談到這個話題時，高欣欣難以控制情緒，當場落淚並頻頻拭淚，可見她與屠穎之間深厚的友誼。

談及已故好友屠穎，高欣欣落淚。（圖／張哲鳴攝）

當被問及晚上是否會有洞房時，高欣欣幽默回應表示他們有婚房，展現了她的機智與幽默感。這對夫妻的互動中充滿了愛意與默契，讓人感受到他們之間濃厚的感情。

高欣欣、李國超感情甜蜜。（圖／張哲鳴攝）

婚宴上，眾多藝人好友前來祝賀。李㼈回憶道，他與高欣欣的相識可以追溯到民國79年或80年拍攝《天眼》的時候，至今已有30多年的交情。陳美鳳則表示，相信他們找到了頻率相同的人，祝福他們結婚快樂、幸福滿滿，並用她經典的「繼續」為這對新人送上祝福。此外，GINO、周遊、賴慧如等藝人也都到場，共同見證李國超與高欣欣的幸福時刻。

