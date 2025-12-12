愛情長跑20年! 高欣欣.李國超選"登記日"補辦婚禮

生活中心／綜合報導

藝人高欣欣和李國超，愛情長跑了20年，五年前的今天登記，特別選在今天補辦婚宴，高欣欣也分享，婚宴準備過程全部都是她自己做主。婚禮現場也眾星雲集，席開將近40桌，至親好友都到場獻上祝福。

這甜蜜一吻，20年來如一日，藝人高欣欣和李國超，愛情長跑20年，12月12日舉行婚宴。藝人高欣欣vs.李國超：「很高興跟她終於辦婚禮了，20多年了算婚宴，我們這個算補辦，那剛好是今天的12/12，大人講話小孩幹嘛插嘴，哈哈哈哈哈。」五年前同一天登記結婚，五年後總算補辦婚禮，總共席開將近40桌，至親好友都來了。藝人游安順：「不是你是折磨大家一次就夠了，他折磨三次，先告訴說我們在一起了，再來又說我們登記了，現在我們要宴客了。」藝人傅子純vs.兵家綺：「祝他們永浴愛河，白頭偕老欸白頭，他們已經白頭囉，對所以就不用白頭了，不用了不用了，可以他們還要一直牽手走到最後。」

廣告 廣告

高欣欣、李國超愛情長跑20年 選「登記日」補辦婚禮

藝人高欣欣、李國超愛情長跑二十年，五年前登記結婚，今（12日）補辦婚宴。（圖／民視新聞）

各種戲中穿過無數次婚紗，這回總算是穿上自己的，參加自己的婚宴，所以這婚禮更必須全心投入準備。藝人高欣欣：「我想要什麼樣的婚宴，我自己做主，雖然他的一句全力配合，甚至就是說可能會幫我一點小忙，我都覺得他動作有點慢，所以我都全權自己處理。」兩人在演藝圈打滾多年，好人脈也由此可見，包含陳美鳳、楊烈、高群、李㼈等藝人通通都到場送上祝福。

高欣欣、李國超愛情長跑20年 選「登記日」補辦婚禮

藝人高欣欣、李國超愛情長跑二十年，今（12日）補辦婚宴，現場開38桌，眾星雲集。（圖／民視新聞）藝人陳美鳳：「我相信他們今天就是，找到了頻率相同的人。」藝人周遊vs.李朝永：「他們倆一定要像這個，飛龍在天一樣，一飛沖天早生貴子。」藝人高群：「我要祝他們可以這樣，雙雙對對萬年富貴，永浴愛河白頭偕老，如果要早生貴子就要認真一點。」愛情長跑20年，總算把結婚過程逐一集點成功，也在眾人祝福下，終成眷屬。

原文出處：高欣欣、李國超愛情長跑20年 選「登記日」補辦婚禮

更多民視新聞報導

辛龍首度公開露面！親吐5年都在做「這些事」

替代役教召查詢系統「這時間」開放 網超怕都市傳說：不敢查

于朦朧效應！李亭哲揭中娛「65％演員失業」網酸：活該

